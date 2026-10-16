Si solicitaste una prórroga para presentar tu declaración federal de impuestos de 2025, pero no completaste el trámite antes del 15 de octubre de 2026, conoce qué puede ocurrir y qué opciones tienes para regularizar tu situación ante el IRS.

Si no presentaste tu declaración de 2025 antes del 15 de octubre, conoce las opciones ante el IRS (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE SUCEDE SI NO PRESENTASTE TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS HASTA EL 15 DE OCTUBRE

Si tenías una prórroga válida, el 15 de octubre de 2026 fue el último día para presentar la declaración federal de 2025. Si ya pasó esa fecha, preséntala y paga lo que puedas cuanto antes: el retraso no te impide declarar, pero puede generar cargos si tienes un saldo pendiente.

SI DEBES IMPUESTOS

La multa por no presentar a tiempo es normalmente del 5% del impuesto sin pagar por cada mes o fracción de mes de atraso, con un tope de 25%. Al contar cualquier fracción como mes completo, presentar el 16 en vez del 15 puede activar el primer mes de cálculo. ( Más adelante, te mostraremos un cuadro con las multas aplicables según cada período de retraso desde el 16 de octubre )

En este caso, como el pago vencía originalmente el 15 de abril de 2026, pueden acumularse intereses y una multa por falta de pago de 0.5% mensual sobre el monto pendiente, hasta el 25%. Si presentas con más de 60 días de atraso, la multa mínima por no presentar puede ser US$525 o el total de impuesto pendiente, el monto menor.

¿Qué hacer? Presenta electrónicamente si puedes, paga todo o parte del saldo y considera solicitar un plan de pagos si no puedes cubrirlo completo. El IRS indica que presentar y pagar lo antes posible ayuda a reducir la acumulación de intereses y multas.

SI NO DEBES IMPUESTOS

Por lo general, no hay multa federal por presentar tarde si tu declaración arroja saldo cero o un reembolso, porque las penalidades se calculan sobre el impuesto pendiente. Sin embargo, debes presentarla para recibir el reembolso; este se retrasará hasta que el IRS procese tu declaración, publica IRS.

¿CUÁL ES LA MULTA EXACTA QUE DEBERÁS PAGAR?

Si debías impuestos y presentas la declaración un día tarde —por ejemplo, el 16 de octubre—, la multa por no presentar a tiempo es normalmente el 5% del impuesto que quedó sin pagar. El IRS cuenta cada fracción de mes como un mes completo; por eso, no hay una tarifa diaria: un día tarde y, por ejemplo, 20 días tarde dentro del mismo primer período generan esa misma multa inicial del 5%.

La multa según el tiempo de retraso desde el 16 de octubre

Tiempo de retraso tras el 15 de octubre Multa por no presentar* Del 16 de octubre al 15 de noviembre 5% del impuesto pendiente Del 16 de noviembre al 15 de diciembre 10% acumulado Del 16 de diciembre al 15 de enero 15% acumulado Del 16 de enero al 15 de febrero 20% acumulado Desde el 16 de febrero 25% máximo acumulado

*La base es el impuesto adeudado, después de descontar impuestos pagados puntualmente y ciertos créditos; no se calcula sobre el total de ingresos ni sobre el reembolso.

Así son las posibles multas

Multa por presentación tardía: normalmente equivale al 5% del impuesto no pagado por cada mes —o fracción de mes— de retraso, hasta un máximo del 25%.

normalmente equivale al 5% del impuesto no pagado por cada mes —o fracción de mes— de retraso, hasta un máximo del 25%. Multa mínima si pasan más de 60 días: puede ser de $525 o el 100% del impuesto pendiente, la cifra que sea menor.

puede ser de $525 o el 100% del impuesto pendiente, la cifra que sea menor. Multa por pago tardío: suele ser del 0.5% mensual sobre el saldo pendiente, también con un máximo del 25%.

suele ser del 0.5% mensual sobre el saldo pendiente, también con un máximo del 25%. Intereses: se acumulan sobre cualquier saldo sin pagar desde la fecha original de pago, que para la mayoría fue el 15 de abril de 2026, hasta que se liquide la deuda.

Si te interesó esta información, te presento otras notas que se redactaron en Gestión MIX sobre IRS: