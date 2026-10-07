Si antes usabas IRS2Go, la aplicación móvil oficial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), debes saber que fue sustituida por una nueva app con más servicios digitales. Esta renovación busca que los contribuyentes puedan consultar información y realizar gestiones tributarias desde el celular de forma más sencilla y segura. En esta nota te explicamos cómo funcionay cuáles son sus principales servicios.

Cabe precisar que, durante más de una década, IRS2Go ayudó a los contribuyentes a consultar el estado de sus reembolsos y a encontrar recursos gratuitos para la presentación de declaraciones. La nueva aplicación del IRS se basa en esta experiencia y añade un conjunto más amplio de funciones seguras y específicas para cada cuenta.

¿Usabas IRS2Go? Esto cambia con la nueva app oficial del IRS y sus funciones desde el celular (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA APP DEL IRS?

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, señaló que la nueva aplicación busca acercar más servicios de la agencia a los contribuyentes y facilitar su acceso desde el lugar que prefieran, ya sea en casa o fuera de ella. También afirmó que esta herramienta forma parte de la estrategia digital del IRS para ofrecer una experiencia más sencilla y uniforme en todas sus plataformas.

Así puedes usar la nueva app móvil del IRS:

1. Busca la aplicación oficial llamada IRS, publicada por el Internal Revenue Service, en la tienda de aplicaciones de tu teléfono. También puedes ingresar a IRS.gov/app para acceder a los enlaces oficiales de descarga.

2. Si ya usabas IRS2Go, no necesitas instalar otra aplicación: la actualización convierte la app anterior en la nueva aplicación del IRS.

3. Puedes utilizar funciones básicas sin iniciar sesión, como consultar el estado de tu reembolso, realizar ciertos pagos y buscar ayuda gratuita para preparar la declaración de impuestos.

4. Para acceder a tu información personal, elige la opción de iniciar sesión y usa tu cuenta de ID.me, la misma verificación de identidad de la cuenta individual en línea del IRS. Si todavía no tienes una, sigue las indicaciones para crearla y validarla.irs+2

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE OFRECE?

Desde ahora los contribuyentes pueden iniciar sesión de forma segura en la aplicación oficial del IRS y acceder a información seleccionada de su cuenta y a opciones de autoservicio, entre las que se incluyen:

Consultar el estado del reembolso y de la devolución modificada.

Ver información de saldo disponible.

Realizar pagos y revisar la actividad de pago.

Ver avisos y cartas seleccionados.

Acceder a los registros y transcripciones fiscales disponibles.

Gestionar ciertas preferencias de perfil y comunicación

Acceder a un PIN de protección de identidad (PIN IP)

“Esto es solo el principio: el IRS seguirá ampliando la aplicación con nuevas funciones y servicios con el tiempo”, se lee en el sitio web de la agencia federal.

Sin iniciar sesión Con inicio de sesión Consultar el estado del reembolso Ver saldo tributario disponible Hacer ciertos pagos como invitado Realizar pagos y revisar el historial Buscar asistencia gratuita para declarar impuestos Consultar el estado de reembolsos y declaraciones enmendadas Recibir consejos y noticias tributarias Ver determinados avisos y cartas del IRS Descargar registros y transcripciones tributarias Gestionar ciertas preferencias de perfil y comunicaciones Obtener el PIN de Protección de Identidad (IP PIN)

IMPORTANTE: la app no reemplaza el sitio IRS.gov; por lo tanto, el portal web seguirá concentrando formularios, información y otros servicios tributarios que quizá no estén disponibles desde el teléfono.

AQUÍ UNA TABLA COMPARATIVA CON IRS2GO

Función IRS2Go Nueva aplicación IRS Estado del reembolso Sí Sí, también permite consultar reembolsos de declaraciones enmendadas Saldo de impuestos adeudados No era una función principal Sí, muestra información de saldos disponibles Hacer pagos Sí Sí Historial de pagos Limitado Sí, permite revisar la actividad de pagos Avisos y cartas del IRS No Sí, permite ver determinados avisos y cartas Registros y transcripciones tributarias No Sí, ofrece acceso a registros y transcripciones disponibles IP PIN No Sí, permite consultar el PIN de Protección de Identidad Preferencias de perfil y comunicaciones No Sí, permite administrar algunas preferencias Recursos para declarar impuestos gratis Sí Sí, la función se mantiene Noticias y consejos tributarios Sí Sí Inicio de sesión seguro Funciones básicas sin acceso amplio a datos de cuenta Sí, con acceso a funciones seleccionadas de la cuenta individual del IRS Disponibilidad Fue reemplazada Gratis en App Store y Google Play, en inglés y español

La principal diferencia es que la nueva aplicación IRS conserva las funciones de IRS2Go, como revisar reembolsos y hacer pagos, pero añade acceso seguro a información personal tributaria, avisos, transcripciones y el IP PIN. Si ya tenías IRS2Go, la actualización puede convertirla automáticamente en la nueva app del IRS.