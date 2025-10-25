El ajuste por costo de vida del Seguro Social se incrementó en 2.8% en sus prestaciones mensuales para 2026, luego que se dio a conocer el informe de la inflación de septiembre, así lo dio a conocer la Administración del Seguro Social. Debido a que el aumento beneficiará a más de 75 millones de estadounidenses, incluidos jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), conoce en cuánto subirán los cheques el próximo año.

El COLA influye en los pagos de 75 millones beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos (Foto: AFP)

LO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL TRAS EL INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para el año 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social será del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

¿DESDE CUÁNDO SE PERCIBIRÁ EL INCREMENTO EN LOS CHEQUES?

El incremento se reflejará en los cheques del Seguro Social a partir de enero de 2026; en tanto, quienes reciben SSI verán el cambio desde el 31 de diciembre de 2025.

¿EL ALZA ES INSUFICIENTE?

Pese al aumento del COLA de 2.8% para los beneficiarios del Seguro Social, varios adultos mayores aseguraron que los ajustes anuales son insuficientes para cubrir sus gastos.

“El IPC (índice de Precios al Consumidor) de los estadounidenses trabajadores no refleja con precisión los patrones de gasto de los estadounidenses mayores. Se acerca, pero los estadounidenses trabajadores gastan en cosas diferentes a las de los jubilados”, señaló a CNN Joel Eskovitz, director sénior de Seguridad Social del Instituto de Políticas Públicas de AARP.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

Los beneficiarios del Seguro Social podrán ver el aumento por COLA 2026 para que su poder adquisitivo se mantenga frente a la inflación (Foto: Diseñado por Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL COLA

El ajuste por costo de vida (COLA) es un cálculo que se hace en base al informe de la inflación; es decir, se basan en los cambios interanuales en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) durante el tercer trimestre de cada año.

Por tanto, el CPI-W mide las tendencias de precios para una canasta de mercado de bienes y servicios (alimentos, ropa, vivienda y transporte).

Cuando el COLA incrementa se aplica a todos los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), así como a los del Seguro Social.