Se viene generando expectativa por el anuncio del COLA 2026 que está retrasado, debido al cierre de gobierno esta retrasado, pero lo importante es que tiende a elevar los pagos mensuales a más de 80 millones de beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA). De acuerdo con las proyecciones de The Senior Citizens League, tenemos un estimado de los 10 estados que liderarán los incrementos en sus pagos.

La SSA anunciará el ajuste por costo de vida que protege a jubilados y otros beneficiarios frente a la inflación, luego de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique los datos del IPC-W de septiembre, que se han retrasado debido al cierre del gobierno federal. Se estima que la cifra se conocerá el 24 de octubre de 2025.

The Senior Citizens League estima un COLA de 2.7% y el cheque promedio nacional de US$2008, la suma pasaría a unos US$2062. Como los montos varían por estado, el aumento sería proporcional: los estados con depósitos más altos verían los mayores incrementos.

LOS 10 ESTADOS DONDE SUBIRÁ MÁS EL SEGURO SOCIAL EN 2026

A continuación, de acuerdo con The Senior Citizens League el COLA será de 2.7% desde enero 2026, conoce qué 10 estados liderarán los aumentos y cuánto añadirían, en promedio, a los cheques mensuales:

Nueva Jersey: promedio 2025 de US$2172, aumento estimado de US$59, nuevo pago de US$2231. Connecticut: promedio 2025 de US$2159, aumento estimado de US$58, nuevo pago de US$2217. Delaware: promedio 2025 de US$2139, aumento estimado de US$58, nuevo pago de US$2197. New Hampshire: promedio 2025 de US$2121, aumento estimado de US$57, nuevo pago de US$2178. Maryland: promedio 2025 de US$2084, aumento estimado de US$56, nuevo pago de US$2140. Michigan: promedio 2025 de US$2067, aumento estimado de US$56, nuevo pago de US$2123. Washington: promedio 2025 de US$2061, aumento estimado de US$56, nuevo pago de US$2117. Minnesota: promedio 2025 de US$2053, aumento estimado de US$55, nuevo pago de US$2108. Massachusetts: promedio 2025 de US$2021, aumento estimado de US$55, nuevo pago de US$2076. Indiana: promedio 2025 de US$2016, aumento estimado de US$54, nuevo pago de US$2070.

NOTA: Cálculos basados en un COLA estimado de 2.7% y en los promedios estatales del Suplemento Estadístico Anual 2025 de la SSA.

¿CÓMO CALCULA LA SSA EL AUMENTO (CPI-W)

La SSA ajusta cada año los beneficios mediante el COLA, que usa como referencia el Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers (CPI-W). La agencia compara los precios del tercer trimestre de 2024 con los del tercer trimestre de 2025 para fijar el porcentaje del aumento. El objetivo es mantener el poder de compra frente a la inflación en gastos básicos como alimentos y servicios.