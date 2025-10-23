Noviembre de 2025 se perfila comoalgo lleno de sorpresas para millones de personas que dependen de los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). En particular, quienes reciben dinero del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) deben mantenerse atentos, ya que este mes podría llegar sin ningún depósito.

Cuando uno vive pendiente de ese pago mensual —porque de ahí salen los gastos básicos como la renta, los medicamentos o la comida—, cualquier cambio genera preocupación. Por eso, quiero contarte con calma qué está pasando exactamente con el Seguro Social en noviembre, a quiénes afecta y todo lo necesario.

¿POR QUÉ ALGUNOS BENEFICIARIOS NO RECIBIRÁN DINERO EN NOVIEMBRE?

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) está diseñado para ayudar a personas mayores de 65 años, ciegas o con alguna discapacidad que tienen ingresos o recursos limitados. Normalmente, la Administración del Seguro Social (SSA) realiza los pagos el primer día de cada mes, lo que crea una rutina bastante predecible.

Sin embargo, este 2025 el calendario juega una pequeña trampa: el 1 de noviembre cae sábado. Y como la SSA no procesa depósitos ni en fines de semana ni en días feriados, se decidió adelantar el pago correspondiente a noviembre al viernes 31 de octubre.

Eso significa que los beneficiarios del SSI recibirán dos depósitos en octubre (uno el día 1 y otro el 31), pero ninguno en noviembre. En otras palabras, el dinero que normalmente entraría a tu cuenta a comienzos de noviembre ya estará pagado desde finales de octubre.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) podría hacer cambios en las fechas de sus depósitos (Foto: AFP)

¿A CUÁNTAS PERSONAS AFECTA ESTE CAMBIO?

Según la Administración del Seguro Social, alrededor de 7.4 millones de personas en Estados Unidos reciben beneficios del programa SSI. Todos ellos experimentarán este mismo cambio en el calendario. Y aunque el ajuste es temporal, puede afectar la planificación financiera de muchos hogares.

Es importante tener claro que recibir dos pagos en octubre no significa que la SSA esté enviando dinero adicional. Es simplemente un adelanto del pago que normalmente llegaría en noviembre.

Si dependes del SSI para cubrir tus gastos mensuales, te recomiendo planificar con anticipación. Octubre será un mes con dos depósitos, pero eso no significa que debas gastar el segundo de inmediato. Piensa que ese dinero está destinado para cubrir tus necesidades de noviembre.