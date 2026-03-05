El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 traerá un nuevo ajuste en la dinámica diaria de Houston, con implicancias que van más allá de simplemente adelantar el reloj. Dicho ello, en esta nota se detallan las fechas oficiales en que se aplicará el cambio, los sectores que suelen verse más impactados por la modificación y, además, aquí encontrarás una guía clara para realizar correctamente el ajuste del reloj sin inconvenientes.

¿Cuándo cambia el horario en Houston en 2026?

El inicio del horario de verano en Houston será el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am. En ese momento, los relojes se adelantarán una hora y pasarán a marcar las 3:00 am, lo que significa una hora menos de descanso esa noche. El fin del horario de verano tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el reloj se atrasará una hora, de las 2:00 am a la 1:00 am.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

Fechas del cambio de horario en Houston 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Por qué Houston aplica el horario de verano (DST) y qué sectores se ven más afectados?

Texas participa del horario de verano para sincronizarse con la normativa federal y con otros estados que comparten zonas horarias cercanas, buscando aprovechar mejor la luz solar y facilitar la actividad económica. En Houston, el cambio de horario impacta con fuerza en sectores como la industria energética, la salud, la logística y el transporte, que coordinan turnos y operaciones las 24 horas.

Sectores más atentos al cambio de hora en Houston:

Industria energética y petroquímica, con operaciones continuas y turnos rotativos.​

Salud y hospitales, donde se ajustan turnos nocturnos y registros de horas de atención.​

Transporte, logística y aerolíneas, que recalculan itinerarios y conexiones.

Comercio, restauración y ocio, que adaptan sus horarios a los nuevos patrones de luz.​

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Houston: adelantar o atrasar?

En marzo 2026, la regla es adelantar una hora el reloj en Houston: de las 2:00 am se pasa directamente a las 3:00 am, siguiendo el esquema de “spring forward”. En noviembre 2026, se debe atrasar una hora el reloj, pasando de las 2:00 am a la 1:00 am, cumpliendo el “fall back” que devuelve al horario estándar.

Pasos clave para el ajuste en Houston:

La noche previa al 8 de marzo, adelantar una hora relojes analógicos, de pared, microondas y el reloj del auto.

Verificar que los celulares y computadoras tengan la opción de hora automática activada.​

Antes del 1 de noviembre, atrasar manualmente esos mismos relojes una hora para volver al horario estándar.

Confirmar horarios de trabajo, turnos nocturnos y transporte para evitar solapamientos.