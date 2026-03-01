El horario de verano 2026 traerá un ajuste que adelantará los relojes en California, impactando la organización de actividades diarias y comerciales en todo el estado. Esta nota ofrece la fecha oficial del cambio de hora y recopila información relevante sobre cómo y dónde se aplicará, para que los residentes y visitantes puedan prepararse con antelación.

¿Cuándo es el cambio de horario en California en 2026?

En California, el Daylight Saving Time (DST) sigue el calendario federal: inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre. Para 2026, eso significa que el cambio a horario de verano se concreta el 8 de marzo y el regreso al horario estándar se realiza el 1 de noviembre.

Datos clave del calendario 2026 en California

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026 (2:00 am → 3:00 am).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 am → 1:00 am).

Zona horaria base: PST (Pacific Standard Time) → PDT (Pacific Daylight Time) en verano.

La regla se aplica en todo el estado, incluidas sus principales ciudades y áreas metropolitanas.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California y cómo hacerlo bien?

En marzo de 2026, los residentes de California deben adelantar el reloj una hora (“spring forward”) para entrar al horario de verano, mientras que en noviembre deben atrasarlo una hora (“fall back”) para volver al horario estándar. La forma más práctica es ajustar todos los relojes la noche anterior, antes de dormir.

Pasos para ajustar el reloj en California:

El 8 de marzo de 2026 adelanta tu reloj una hora: de las 2:00 am pasa directamente a las 3:00 am (o hazlo antes de dormir el sábado).

El 1 de noviembre de 2026 atrasa tu reloj una hora: de las 2:00 am pasa directamente a la 1:00 am y “recuperas” una hora de sueño.

Verifica que la zona horaria de tus dispositivos sea "Pacific Time (PST/PDT)" y que la opción de cambio automático esté activada.

¿Qué ciudades de California se ven más impactadas por el cambio de horario?

El cambio de horario afecta a todo el estado, pero se nota con mayor intensidad en las grandes áreas urbanas, donde los horarios laborales, escolares y de transporte son más estrictos. La mayor presencia de tráfico, eventos y actividades nocturnas hace que la luz adicional por la tarde tenga un impacto evidente.

Tabla de principales ciudades y sus características frente al DST:

Ciudad Zona horaria base ¿Aplica horario de verano? Aspectos clave del cambio Los Ángeles PST / PDT Sí Más luz por la tarde, ajustes en tráfico y TV. San Francisco PST / PDT Sí Impacto en sector tecnológico y financiero. San Diego PST / PDT Sí Ajuste en actividades turísticas y costeras. Sacramento PST / PDT Sí Cambios en horarios gubernamentales y escolares. San José PST / PDT Sí Afecta a trabajadores de Silicon Valley.