La puesta en marcha del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 implicará un nuevo adelanto de una hora en Nueva York, una medida orientada a optimizar el uso de la luz solar. En esta nota se especifica la fecha oficial fijada para el cambio, la hora precisa en que debe efectuarse el ajuste del reloj y las ciudades del estado donde regirá la disposición, conforme a la normativa federal vigente.

¿Cuándo se aplicará el horario de verano en Nueva York 2026?

En todo el estado de “La Gran Manzana”, el horario de verano empezará el domingo 8 de marzo de 2026. Cuando el reloj marque las 2:00 am en hora estándar del Este (EST), los relojes se adelantarán una hora y pasará directamente a las 3:00 am en hora de verano del Este (EDT).

El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 am los relojes se atrasen a la 1:00 am, recuperando la hora “perdida” en marzo. En la práctica, entre el 8 de marzo y el 1 de noviembre disfrutarás de atardeceres más tardíos y más luz por la tarde en la ciudad.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Connor Scott McManus / Pexels)

¿Qué ciudades y zonas de Nueva York se verán afectadas por el cambio de horario?

El cambio de horario se aplicará en todo el estado de Nueva York, no solo en la ciudad. Desde Manhattan y Brooklyn hasta Buffalo, Rochester, Syracuse y la capital Albany, todas las jurisdicciones que comparten la zona Eastern Time adelantarán y atrasarán sus relojes al mismo tiempo.

Esto es clave si te mueves seguido entre ciudades por trabajo o estudios. Por ejemplo, un vuelo temprano desde JFK, una audiencia en Albany o una reunión médica en Rochester mantendrán siempre la misma hora local relativa a Nueva York City, tanto en marzo como en noviembre.​

Ciudad / área urbana Motivo principal de impacto Factores clave (por qué se siente más) New York City (NYC) Mayor concentración de población y actividad económica del estado. Millones de personas usando subway, buses y trenes, vuelos en JFK/LaGuardia/Newark, horarios financieros de Wall Street, turnos nocturnos y servicios 24/7. Buffalo Centro urbano importante del oeste del estado, con clima frío y días cortos en invierno. El cambio a más luz vespertina influye en seguridad vial, actividad comercial y rutinas escolares; fuerte dependencia del auto y transporte regional. Rochester Núcleo universitario e industrial con gran población estudiantil y de trabajadores por turnos. ​ Ajustes en horarios de campus, hospitales y fábricas; el “salto” de una hora afecta clases tempranas y turnos de madrugada. ​ Syracuse Ciudad con clima invernal marcado y alto uso de automóvil, transporte regional y servicios educativos. ​ Amaneceres más tardíos tras el cambio pueden influir en la percepción de seguridad en traslados escolares y laborales tempranos. Albany (capital del estado) Sede del gobierno estatal, oficinas públicas y servicios administrativos. Reuniones oficiales, audiencias, trámites y coordinación con otras capitales de la Costa Este requieren precisión total en el horario. Yonkers Gran ciudad integrada al área metropolitana de NYC, con muchos commuters que viajan a Manhattan. ​ Cualquier desajuste en la hora puede hacer perder trenes o conexiones hacia el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York. ​ Staten Island (área urbana) Parte de NYC con fuerte dependencia de ferries y conexiones hacia Manhattan y otros boroughs. ​ Los horarios de ferry, buses y conexiones con otros distritos deben seguir el cambio al minuto; impacto en trabajadores que entran muy temprano. ​ Hempstead / Nassau County Zona suburbana con numerosos commuters hacia NYC y alta densidad residencial. ​ Coordinación de trenes de cercanías (LIRR), escuelas y servicios médicos ligados a horarios de la ciudad. ​ White Plains / Westchester Importante hub de oficinas, comercios y commuters al norte de NYC. ​ Cambios en horarios de trenes y tráfico de autopistas influyen en la puntualidad de quienes trabajan en Manhattan o en corporativos de la zona. ​ Binghamton y área sur del estado Nudo regional de transporte y servicios universitarios y de salud. ​ Turnos hospitalarios, servicios regionales y clases se reorganizan con el nuevo horario, aunque en menor escala que NYC pero con impacto local notable.

Todas estas ciudades adelantarán y atrasarán el reloj el mismo día y a la misma hora (segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m.), pero la combinación de población, transporte masivo, actividad económica y servicios críticos hace que el cambio se perciba con mayor fuerza en Nueva York City y su área metropolitana, seguida por los principales centros urbanos del resto del estado.