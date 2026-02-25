En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en New York City comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. hora local , cuando los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. Ese día se “pierde” una hora de sueño, pero se gana más luz natural por la tarde.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan una hora y regresan a la 1:00 a. m. , volviendo al horario estándar. Esta pauta sigue la norma federal de que el DST inicia el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre en Estados Unidos.

Adelantar o atrasar: regla simple para no equivocarse

La regla práctica para recordar el cambio de hora en Nueva York es “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta el reloj y en otoño se atrasa.

Domingo 8 de marzo de 2026 : A las 2:00 a. m., los relojes pasan a las 3:00 a. m. (adelantas 1 hora). Nueva York pasa de horario estándar (EST, UTC−5) a horario de verano (EDT, UTC−4).

: A las 2:00 a. m., los relojes pasan a las 3:00 a. m. (adelantas 1 hora). Nueva York pasa de horario estándar (EST, UTC−5) a horario de verano (EDT, UTC−4). Domingo 1 de noviembre de 2026: A las 2:00 a. m., los relojes retroceden a la 1:00 a. m. (atrasas 1 hora). La ciudad vuelve de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5).

Aunque el cambio legal se produce de madrugada, muchas personas en NYC prefieren ajustar sus relojes el sábado por la noche antes de dormir para evitar confusiones en la mañana siguiente.

Qué ciudades sí aplican el cambio de hora en Nueva York City 2026

Todas las siguientes ciudades adelantan una hora el reloj el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. locales.

Ciudad de Nueva York (estado) Tipo / referencia ¿Aplica cambio de hora el 8 de marzo de 2026? Zona horaria New York City (los 5 boroughs) Mayor ciudad del estado (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island) Sí, de 2:00 a. m. EST a 3:00 a. m. EDT el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) Buffalo Gran ciudad del oeste del estado Sí, sigue el calendario DST estatal (8 de marzo–1 de noviembre 2026). Eastern Time (EST/EDT) ​ Rochester Ciudad grande al norte del estado Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT) ​ Yonkers Área metropolitana de NYC Sí, entra en horario de verano el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Syracuse Centro del estado Sí, aplica DST en las mismas fechas que el resto de NY. Eastern Time (EST/EDT) ​ Albany Capital del estado Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ New Rochelle Suburbio al norte de NYC Sí, se ajusta al horario de verano estatal. Eastern Time (EST/EDT) ​ Mount Vernon Área metropolitana de NYC Sí, cambia a EDT el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Schenectady Región capital Sí, observa DST en 2026 con inicio el 8 de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​ Utica Centro-norte del estado Sí, adelanta 1 hora el segundo domingo de marzo. Eastern Time (EST/EDT) ​ White Plains Sede del condado de Westchester Sí, entra en horario de verano en la misma fecha. Eastern Time (EST/EDT) ​ Hempstead Long Island Sí, sigue el esquema federal de DST. Eastern Time (EST/EDT) ​ Garden City / Nassau County Referencia suburbios de Long Island Sí, adelanta la hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) ​ Staten Island (NYC) Uno de los cinco boroughs Sí, entra en DST con el resto de NYC. Eastern Time (EST/EDT) Queens (NYC) Borough de NYC Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo de 2026. Eastern Time (EST/EDT) Brooklyn (NYC) Borough de NYC Sí, cambia a horario de verano ese domingo. Eastern Time (EST/EDT) Bronx (NYC) Borough de NYC Sí, observa el mismo cambio que el resto de la ciudad. Eastern Time (EST/EDT) Manhattan (NYC) Borough central Sí, pasa de EST a EDT a las 2:00 a. m. → 3:00 a. m. Eastern Time (EST/EDT)

Qué dice la normativa oficial sobre el cambio de hora

Las fechas y horas del cambio de hora en 2026 no las fija Nueva York de manera aislada, sino que siguen reglas federales.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) es la autoridad federal que regula el uso del horario de verano, de acuerdo con la Energy Policy Act de 2005 , que estableció el esquema actual desde 2007.

es la autoridad federal que regula el uso del horario de verano, de acuerdo con la , que estableció el esquema actual desde 2007. El National Institute of Standards and Technology (NIST) confirma que en 2026 el horario de verano rige desde el 8 de marzo a las 2:00 a. m. hasta el 1 de noviembre a las 2:00 a. m., hora local .​

confirma que en .​ El portal oficial de la ciudad, NYC311, también informa que el DST en Nueva York comienza el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. y que en ese momento los relojes se deben adelantar una hora.

Es importante tener en cuenta que, aunque existen proyectos de ley recientes como el denominado “Daylight Act of 2026” que proponen cambios al sistema de horario de verano, estos son iniciativas legislativas y no alteran las fechas del cambio de hora de 2026 mientras no se aprueben y entren en vigor.

Cómo y cuándo ajustar el reloj en tu día a día en NYC

Para la mayoría de residentes en New York City, la clave es combinar la información oficial con hábitos prácticos para no descoordinar su rutina.

Recomendación de horario para ajustar relojes

La noche del sábado 7 de marzo de 2026 , adelanta manualmente tus relojes una hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.) antes de dormir, de modo que el domingo ya despiertes en horario de verano.

, adelanta manualmente tus relojes una hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.) antes de dormir, de modo que el domingo ya despiertes en horario de verano. La noche del sábado 31 de octubre de 2026, atrasa una hora tus relojes (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.) para amanecer en horario estándar.

Dispositivos que normalmente se ajustan solos

Teléfonos móviles con zona horaria automática activada.

Computadoras, tablets y smartwatches conectados a internet.

Sistemas modernos de infoentretenimiento en autos y relojes inteligentes del hogar.Estos equipos toman la hora de servidores de tiempo oficiales o de su proveedor de servicios y se actualizan sin intervención del usuario.

Dispositivos que deberías revisar a mano

Relojes de pared y despertadores tradicionales.

Microondas, hornos, cafeteras programables y otros electrodomésticos sin conexión.

Relojes de autos antiguos o sistemas multimedia sin actualización automática.

Algunos sistemas de seguridad, cámaras y equipos más viejos. Verificar estos aparatos evita llegar tarde al trabajo, a clases, a un show de Broadway o a un vuelo en JFK, LaGuardia o Newark.

Además, las autoridades locales suelen aprovechar el cambio de hora para recordar tareas prácticas como revisar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono, ya que son actividades fáciles de asociar a un evento fijo del calendario.

Impacto práctico del cambio de hora para quienes viven en Nueva York

En una ciudad que nunca se detiene, una hora puede marcar la diferencia entre llegar puntual o perder una conexión importante.

Algunos efectos clave del cambio de hora en 2026:

Transporte y vuelos : los horarios de metro, trenes de cercanías, autobuses y vuelos se ajustan al nuevo horario de forma automática en los sistemas, pero es recomendable revisar siempre tu ticket o app el fin de semana del cambio.

: los horarios de metro, trenes de cercanías, autobuses y vuelos se ajustan al nuevo horario de forma automática en los sistemas, pero es recomendable revisar siempre tu ticket o app el fin de semana del cambio. Trabajo y mercados financieros : Wall Street adapta sus horarios al DST, lo que mantiene la coordinación con otros mercados de la costa este y con Europa, pero puede modificar la diferencia horaria con países de Latinoamérica y otras regiones.

: Wall Street adapta sus horarios al DST, lo que mantiene la coordinación con otros mercados de la costa este y con Europa, pero puede modificar la diferencia horaria con países de Latinoamérica y otras regiones. Agenda personal y salud: el adelanto de marzo puede afectar el sueño de muchas personas; por eso se recomienda adelantar la hora de ir a la cama uno o dos días antes, especialmente en niños y personas sensibles a cambios de rutina.

Si trabajas con otros estados o países, recuerda que durante el horario de verano Nueva York opera en EDT (UTC−4) y en horario estándar en EST (UTC−5), lo que modifica la diferencia de horas con ciudades de Latinoamérica y Europa según la época del año.