Luego de que ARGUS rodeó la casa de Peacemaker en busca de su Cámara de Despliegue Cuántico y Harcourt recibió una tentadora oferta de Flag, la segunda temporada de la serie de DC y HBO Max presenta un nuevo episodio cargado de emoción, ya que el protagonista debe tomar una decisión crucial en “Back to the Suture” (2x05). ¿Cuándo se estrenará? ¿Qué revela la sinopsis del quinto capítulo?
En el anterior episodio, Chris Smith (John Cena) trasladó la Cámara de Despliegue Cuántico a la cabaña de caza de su abuelo con la ayuda de Leota Adebayo (Danielle Brooks). Por lo tanto, cuando los agentes de ARGUS allanan su casa no encuentran nada.
En otro momento, Judomaster se enfrenta a Peacemaker, y Red St. Wild (Michael Rooker) intensifica su persecución de Eagly. ¿Qué sucederá en el siguiente episodio? ¿Chris caerá en la emboscada de ARGUS? ¿Emilia Harcourt (Jennifer Holland) entregará a Chris?
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?
“Back to the Suture” (2x05), el quito episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, se estrenará el jueves 18 de septiembre de 2025.
¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?
El quinto capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible en HBO Max desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.
Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|7:00 p.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|8:00 p.m.
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Paraguay, Argentina, Uruguay
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. del viernes 5 de septiembre
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”
¿QUÉ SUCEDERÁ EN “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 5?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “Back to the Suture”, el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, “el ritual de Red revela la ubicación de Eagly mientras Flag confronta a Peacemaker. En tanto, Peacemaker toma una decisión crucial y, Adebayo y Vigilante intentan unir a los Niños de la Calle 11.”
REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”
- John Cena como Chris Smith / Peacemaker
- Danielle Brooks como Leota Adebayo
- Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante
- Jennifer Holland como Emilia Harcourt
- Steve Agee como John Economos
- Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon
- Frank Grillo como Rick Flag Sr.
- Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux
- Tim Meadows como Langston Fleury
- Michael Rooker como Red St. Wild
- Isabela Merced como Hawkgirl
- Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner
- Sean Gunn como Maxwell Lord
- Nhut Le
- Elizabeth Faith Ludlow
- Brey Noelle
- Terence Rosemore
- Stephen Blackehart
- Reinaldo Faberlle
- Brandon Stanley,
- Anissa Matlock
- Dorian Kingi
- Michael Ian Black
- David Denman
- Taylor St. Clair