El tercer episodio de la temporada 2 de “Peacemaker” sorprendió por completo a la audiencia. Bajo el título “Otro Rick en la Manga”, la trama reveló giros inesperados: el regreso de Rick Flag Jr. (una vez más en la piel de Joel Kinnaman) y una exploración mucho más sombría de la retorcida realidad en la que Chris Smith lucha por mantenerse a flote. El capítulo sacó a relucir conflictos sobre dobles identidades, vínculos pasados y pistas inquietantes de un universo potencialmente mucho más letal de lo que se intuía.

Ya se siente que la serie está a punto de dar un giro importante, y todo apunta a que será en el episodio 4, titulado “Need I Say Door”. Así que si estás esperando con ansias cada jueves, aquí te dejo todos los detalles confirmados: fecha, hora exacta de estreno y dónde puedes verlo sin complicaciones.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El cuarto episodio de la temporada, “Need I Say Door”, se estrena el jueves 11 de septiembre de 2025. Este episodio marca oficialmente el mitad de temporada, lo cual nos indica que el ritmo va a acelerarse. Será interesante ver cómo lidia Peacemaker con la invasión de ARGUS y cómo se desarrollan los conflictos con personajes como Red St. Wild y Judomaster.

HORA DE ESTRENO DEL EPISODIO 4

Aquí te dejo los horarios oficiales según tu país, para que no te pierdas nada:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

México, Centroamérica: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador: 8:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del viernes 12 de septiembre

¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2, EPISODIO 4?

Como ha sido desde el inicio, el episodio estará disponible exclusivamente en HBO Max. Si ya tienes suscripción, puedes verlo directamente en el siguiente enlace:

Ver Peacemaker Temporada 2 en HBO Max

Si no estás suscrito, puedes aprovechar el periodo de prueba (en países donde todavía esté disponible) o consultar las promociones activas. Vale la pena, especialmente si eres fan del universo DC.

¿QUÉ PASARÁ EN ESTE CAPÍTULO?

Este episodio viene dirigido por Peter Sollett, quien se une al equipo por primera vez tras la dirección de James Gunn y Greg Mottola en los anteriores. Sollett tiene experiencia en el cine independiente (Nick & Norah’s Infinite Playlist), así que se espera un enfoque emocionalmente más íntimo, pero sin perder la acción que caracteriza a la serie.

El título “Need I Say Door” es una especie de juego de palabras que apunta directamente a la “puerta” entre dimensiones, que ya sabemos que será clave en esta mitad de temporada.

Según el avance oficial, la historia retoma exactamente donde lo dejó el episodio anterior: ARGUS irrumpe en la casa de Peacemaker, mientras Chris intenta regresar momentáneamente a su realidad original. En medio del caos, Eagly conocerá finalmente a su posible archienemigo, Red St. Wild, interpretado por Michael Rooker, en una escena que promete tanto humor como tensión.

Además, veremos el regreso de Judomaster (Nhut Le), un personaje que ha guardado resentimiento contra Chris desde los eventos con las mariposas. Su aparición seguramente complicará más las cosas.

El episodio anterior trajo de vuelta referencias a June Moone / Enchantress, la villana de “Suicide Squad” (2016), lo que confirma que algunos personajes del DCEU original siguen siendo canon en este nuevo DCU. Esta clase de guiños a las películas anteriores no solo emocionan a los fans de toda la vida, sino que también dan pistas sobre posibles futuros regresos.

