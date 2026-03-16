Las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegan a su punto máximo con el choque entre Venezuela e Italia, una serie que definirá a uno de los finalistas del campeonato global de selecciones. El encuentro se disputará este lunes 16 de marzo en el loanDepot park de Miami a partir de las 8:00 p.m. ET , casa de la fase decisiva del torneo y escenario donde se escribirá un nuevo capítulo histórico para la Vinotinto y la escuadra azzurra. ¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, televisor Smart TV, Tablet o PC? La señal del cotejo para el público venezolano estará a cargo de Venevisión. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

Venezuela, que viene de firmar una actuación memorable y llega con la moral en alto tras eliminar a potencias del certamen, buscará confirmar su condición de candidata al título ante una Italia que se ha convertido en la gran sorpresa del campeonato. El ganador avanzará directamente a la gran final, programada también en el loanDepot park, donde se definirá al próximo campeón del mundo en el diamante.​

Conoce qué canales de TV y streaming están disponibles para ver Venezuela vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Italia por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Italia ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Italia?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Semifinal

Semifinal Partido: Venezuela vs. Italia

Venezuela vs. Italia Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park

LoanDepot Park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Hora en Caracas: 8:00 p.m.

8:00 p.m. TV en Venezuela: Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV)

Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV) Streaming: Venevisión Play (online y gratis con señal en vivo de Venevisión)