Este lunes 16 de marzo conoceremos al segundo finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Mira el juego de Venezuela vs. Italia EN VIVO, juego que se desarrollará desde el LoanDepot Park de Miami, Florida. La selección venezolana viene de eliminar a Japón, en lo que ha sido el gran batacazo de los cuartos de final, mientras que Italia dejó en el camino a Puerto Rico y sigue invicto en el torneo. Aquí te cuento a qué hora inicia el juego y por qué canales transmiten Venezuela vs. Italia.

Conoce dónde ver el partido entre Venezuela e Italia EN VIVO por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Foto: Imagen hecha por Depor con apoyo de la IA Gemini)

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Italia EN VIVO hoy por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido Venezuela vs. Italia EN VIVO por la semifinal Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará el lunes 16 de marzo en el LoanDepot Park. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. (Tiempo del Este de Estados Unidos) y enfrentará a dos selecciones consideradas candidatas al título en esta edición del campeonato.

Horarios de Venezuela vs. Italia por país

Estos son los horarios confirmados para ver el juego de Venezuela vs. Italia EN VIVO por semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en distintos países:

País Horario México 6:00 p.m. CDMX República Dominicana 8:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Estados Unidos 8:00 p.m. ET Venezuela 8:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. Cuba 8:00 p.m.

¿A qué hora juega Venezuela hoy vs. Italia?

En Caracas, el duelo entre Venezuela vs. Italia iniciará a las 8:00 p.m. hora local. El encuentro reúne a dos de las selecciones candidatas al título de este Clásico Mundial de Béisbol, por lo que promete ser uno de los partidos más atractivos del campeonato.

¿Dónde ver Venezuela vs. Italia EN VIVO? Canales de TV y streaming

La transmisión del juego Venezuela vs. Italia EN VIVO por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará disponible en diferentes canales de televisión y plataformas digitales:

Estados Unidos: FS1 / FOX Deportes

FS1 / FOX Deportes Venezuela: Venevisión, IVC y Televen

Venevisión, IVC y Televen Latinoamérica: ESPN

También podrás ver el partido por streaming online mediante:

Disney+

Fox Sports App

BeisbolPlay

Estas plataformas permitirán seguir el partido EN VIVO desde cualquier dispositivo, incluyendo celulares, tablets, Smart TV y computadoras.

Venezuela vs. Italia EN VIVO: lo que debes saber del juego

Partido: Venezuela vs. Italia

Venezuela vs. Italia Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park, Miami, Florida

LoanDepot Park, Miami, Florida Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT TV: FS1, ESPN, FOX Deportes, Venevisión, IVC y Televen

FS1, ESPN, FOX Deportes, Venevisión, IVC y Televen Streaming: Disney+, Fox Sports App, BeisbolPlay