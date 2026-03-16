La emoción del béisbol internacional alcanza su punto máximo con el duelo Venezuela vs. Italia EN VIVO GRATIS por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El partido se disputará en el loanDepot park de Miami y definirá a uno de los finalistas del torneo. Para los fanáticos que viven en Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse por televisión y plataformas de streaming que transmiten el campeonato, con opciones para verlo en directo desde el celular, la computadora o la TV. En esta guía te contamos dónde ver el juego, qué canal lo transmite y los horarios oficiales según tu zona.

El camino hacia esta semifinal ha estado lleno de sorpresas. Venezuela selló su clasificación tras protagonizar una gran remontada y vencer 8-5 a Japón, vigente campeón del torneo, con jonrones clave y un sólido trabajo del bullpen para cerrar el juego. Por su parte, Italia continuó su histórica campaña al derrotar 8-6 a Puerto Rico en los cuartos de final, asegurando la primera semifinal de su historia en el torneo y manteniéndose como una de las revelaciones del campeonato. Ahora, ambas selecciones se enfrentan en Miami en busca de un boleto a la gran final del Clásico Mundial.

Dónde ver Venezuela - Italia EN VIVO por TV y Online

Conoce la fecha, horarios por país, qué canales de televisión están disponibles y dónde ver online el partido Venezuela - Italia EN VIVO EN DIRECTO por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

País / región Hora local del partido Canales de TV (previstos/oficiales del torneo) Streaming oficial / plataformas Venezuela 20:00 (VEN) Señal panregional ESPN (cable), aliados locales según operador. Star+/ESPN App donde esté disponible, Fubo (señal internacional FOX/ESPN en algunos mercados), apps de TV de pago. República Dominicana 20:00 (AST) VTV32, Teleantillas 10, Coral 39, más señal panregional ESPN.​ Plataformas de los canales locales, ESPN App/Star+ donde aplique.​ Estados Unidos (ET) 20:00 (ET) aprox. FOX Sports (FOX, FS1 o FS2 según programación), FOX Deportes. Fubo, FOX Sports App, Tubi (juegos seleccionados), servicios de cable/satélite con autenticación. México (CDMX) 18:00 (CDMX) TelevisaUnivision (Canal 9/TUDN), ESPN, además de la ventana FOX vía cable. Vix, ESPN App/Star+, plataformas de TV de pago (izzi, Sky, etc.). Puerto Rico 20:00 (AST) WAPA Deportes, ESPN Caribe, posible ventana FOX Deportes vía cable. WAPA apps, ESPN App/Star+, Fubo y otros vMVPD donde esté FOX. Canadá 20:00 (ET) / 17:00 (PT) Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) según zona.​ Sportsnet+ y TVA Sports en línea para suscriptores.​ Resto de Latinoamérica (Panregional) Consultar huso local desde 20:00 VEN ESPN (señal panregional), alianzas con canales abiertos en algunos países. Star+/ESPN App (donde esté vigente), plataformas de cable IPTV regionales.​

En Estados Unidos, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite a través de FOX, FS1 y FS2, mientras que los juegos también están disponibles con narración en español por FOX Deportes . Para el Venezuela vs Italia, el encuentro aparece listado en servicios como Fubo dentro de la programación del WBC 2026, con origen en el loanDepot Park de Miami.

Si estás en Latinoamérica, la ventana panregional de ESPN es la encargada de distribuir el torneo, complementada por acuerdos locales en países como México (TelevisaUnivision, TUDN, Vix, ESPN y Disney+ para parte de la cobertura). Venezuela e Italia reciben la señal mediante ESPN y, en el caso dominicano, también a través de televisoras locales como VTV32, Teleantillas y Coral 39, lo que amplifica el alcance del juego.

¿A qué hora es Venezuela - Italia en el Clásico 2026?

El duelo comienza a las 20:00 hora local de Miami, Estados Unidos (GMT-4), misma hora que en Venezuela. En otras zonas horarias serán las:

18:00 horas en Ciudad de México

18:00 horas en California, Estados Unidos

01:00 horas en España (17 de marzo)