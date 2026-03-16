¡La fiesta del béisbol llega a su punto máximo en el loanDepot park de Miami y tú tienes que estar presente! Si buscas dónde ver Venezuela vs. Italia en vivo, la plataforma Béisbol Play es tu mejor opción para no perderte ni un solo pitcheo de esta semifinal histórica este lunes 16 de marzo a partir de las 8:00 p.m. ET y hora de Caracas / 5:00 p.m. PT . Los residentes en Estados Unidos pueden disfrutar de la transmisión gratuita a través de la app de TV de Béisbol Play y mediante 1Baseball Network Online. Solo necesitas descargar la aplicación en tu dispositivo favorito o conectarte a la señal por internet para vivir la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde la comodidad de tu hogar.

La “Vinotinto” llega a este encuentro con un impulso imparable tras eliminar al vigente campeón, Japón, en lo que muchos consideran el mejor partido del torneo hasta ahora. Venezuela ha demostrado una garra increíble en el loanDepot Park, y ahora busca sellar su pase a la gran final enfrentando a la gran sorpresa del certamen.

Por otro lado, Italia se ha convertido en la auténtica “Cenicienta” de este Clásico Mundial, llegando invicta con un récord perfecto de 5-0 tras dominar el Grupo B y vencer a Puerto Rico. Su ofensiva ha sido una verdadera aplanadora, lo que promete un duelo de estrategias fascinante contra el sólido pitcheo venezolano. Este choque de estilos definirá quién será el inesperado protagonista que dispute el título contra el ganador entre USA y República Dominicana.

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Italia, por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Israel podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. República Dominicana?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Fecha, hora y dónde ver Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: Lunes, 16 de marzo de 2026

Lunes, 16 de marzo de 2026 Lugar: Estadio loanDepot park de Miami, Florida

Estadio loanDepot park de Miami, Florida Horario: 8:00 p.m. ET y Caracas / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET y Caracas / 5:00 p.m. PT Canal TV: Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA)

Venevisión y Televen (Venezuela) / FS1 (USA) Streaming: Béisbol Play en Venezuela / Fox Sports App (USA)