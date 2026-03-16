¡La “Vinotinto” está en la cima del mundo y tú puedes ser testigo de este momento histórico! Si te preguntas dónde ver Venezuela vs. Italia vía Televen EN VIVO desde el loanDepot park de Miami , la respuesta es sencilla: la señal abierta de Venezuela llevará toda la emoción de esta semifinal a tu pantalla este lunes 16 de marzo , a partir de las 8:00 p.m. ET y horario de Caracas / 5:00 p.m. PT por las semifinales. Para los fanáticos que residen en Estados Unidos, la mejor opción para seguir cada jugada es a través de Béisbol Play Online. Esta plataforma te permite disfrutar del juego en streaming y con comentarios en español, ideal para no perderte el camino de la selección hacia su primera final del Clásico Mundial.

Tras vencer al vigente campeón, Japón, con un marcador de 8-5, Venezuela regresa a una semifinal por primera vez desde el lejano 2009. El equipo ha demostrado que la derrota ante República Dominicana en la fase de grupos fue solo un tropiezo en una campaña casi perfecta. Ahora, con Miguel Cabrera aportando su experiencia como coach de bateo, la ofensiva venezolana luce más peligrosa que nunca.

Por su parte, Italia llega como la gran revelación del torneo tras sorprender a potencias como Estados Unidos y México. Bajo la dirección de Francisco Cervelli, un viejo conocido de la afición venezolana, los europeos han logrado su primera clasificación a semifinales en la historia. Este duelo revive una rivalidad que no se veía desde 2017, pero con protagonistas renovados y un nivel de juego mucho más físico. La estrategia desde el banquillo será clave, ya que ambos managers conocen a la perfección el estilo de juego del béisbol caribeño.

El ganador de este choque de titanes obtendrá el codiciado boleto a la gran final, donde podría darse la tan esperada revancha contra República Dominicana o un duelo ante el Team USA. ¡No dejes que te lo cuenten y sintoniza la transmisión oficial para vivir la pasión del Clásico Mundial de Béisbol 2026!

¿Dónde ver ver Televen EN VIVO, Venezuela vs. Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Televen es una cadena de televisión abierta venezolana fundada en 1988. Es la tercera cadena de televisión más grande de Venezuela, después de Venevisión y RCTV. También es conocida por sus transmisiones de eventos deportivos en vivo, como la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la Serie del Caribe y la Copa América. Aquí te damos los números de los canales para poder ver el juego de la Vinotinto ante Italia por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Televisión abierta

Señal abierta de Caracas – Canal 10 UHF

Televisión por cable

Canal 10 de Intercable

Canal 10 de NetUno

Canal 10 de SuperCable

Canal 110 de DirecTV

Resto del país:

Señal abierta: Canal 10 UHF (en algunas ciudades)

Televisión por cable: Varía según el operador. Consulta con tu proveedor local para obtener el canal específico.

También puedes ver Televen en línea a través de:

Más de Televen

App móvil: Televen Stream (disponible para Android e iOS)

(disponible para Android e iOS) Canal de YouTube de Televen

¿Cómo mirar Televen EN VIVO, Venezuela - Japón por las semifinales del CMB 2026 desde Estados Unidos?

Televen tiene una señal internacional que se puede ver en:

Estados Unidos : DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS

: DirecTV, DishLATINO, Verizon FiOS Latinoamérica: Algunos operadores de televisión por cable

¿Dónde ver app Televen en vivo online por Internet?

Si deseas ver Televen Stream deberás descargar la aplicación en el enlace app.televen.com, que es compatible con LG, Samsung TV, Roku, Apple TV, FireTV, Google Play y otros dispositivos móviles.

Venezuela vs. Italia: fecha, hora, TV y dónde verlo en vivo por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Día : Lunes, 16 de marzo de 2026

: Lunes, 16 de marzo de 2026 Partido : Venezuela vs. Italia, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: Venezuela vs. Italia, por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Hora : 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) Canal : Televen

: Televen Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)