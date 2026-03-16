El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 se prepara para vivir un duelo muy emocionante. Este lunes 16 de marzo, la Selección de béisbol de Venezuela se enfrenta a su similar de Italia a partir de las 8:00 p.m. (horario de Caracas) por las semifinales del torneo. El loanDepot park de Miami será el epicentro de un enfrentamiento donde la “Vinotinto del Béisbol” buscará llegar al juego definitivo por el título. Para todo el público venezolano, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de IVC por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Cómo ver el juego Venezuela vs. Italia EN VIVO vía IVC por TV y online

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego entre Venezuela e Italia EN VIVO por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Dato Detalle Evento Venezuela vs. Italia – semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela e Italia

¿Dónde ver IVC EN VIVO para el juego de la Vinotinto hoy?

El canal IVC, propiedad de Ole Communications, es el titular de los derechos de transmisión por suscripción en territorio venezolano. Puedes sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas oficiales:

1. CANTV Televisión Satelital

Para los usuarios del servicio de televisión estatal, la señal de alta definición es la opción predilecta:

Canal: 307 (IVC HD)

Estado del servicio: Transmisión confirmada para todo el territorio nacional.

2. Zapping (Streaming Online)

Si prefieres ver el juego desde tu Smart TV, smartphone o tablet, la plataforma Zapping ofrece la señal de IVC en vivo con tecnología de retroceso (replay) por si te pierdes alguna jugada clave.

Disponibilidad: App disponible en iOS, Android y Android TV.

3. Otros operadores de cable confirmados

SimpleTV: Canales 235 (SD) y 1235 (HD).

Canales 235 (SD) y 1235 (HD). Inter: Canal 20.

Canal 20. Netuno: Canal 418.

Cómo y dónde ver Venezuela vs. Italia EN VIVO y Streaming Online

Partido : Venezuela vs. Italia

: Venezuela vs. Italia Instancia : Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

: Semifinales del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas)

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas) Canal TV / Streaming: IVC