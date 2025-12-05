En la memoria de los argentinos todavía resuenan los festejos de Qatar 2022: las calles colmadas, los cantos interminables y la imagen de Lionel Messi levantando la trofeo en Lusail. Casi cuatro años después de aquella hazaña, la Selección Argentina se prepara para dar el próximo paso en su historia grande: este viernes 5 de diciembre, desde las 14:00 horas de Buenos Aires (12 p.m. ET / 9 a.m. PT) , el vigente campeón del mundo conocerá a sus futuros rivales en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en el emblemático John F. Kennedy Center, en Washington DC, Estados Unidos.

¿Quieres saber qué canal transmite la ceremonia mundialista en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La cobertura oficial estará a cargo de TyC Sports (acrónimo de Torneos y Competencias) y su app streaming de TyC Sports Play. Aquí te explico los pasos que debes seguir para ver el enfrentamiento.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO, sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Argentina?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te muestro los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si quieres ver TyC Sports desde tu teléfono móvil (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás ingresar al sitio web de TyC Sports Play o descargar las apps disponibles en la Google Play Store y App Store.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 los EE.UU.?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes ver en Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes verlo a través de DIRECTV por el Canal 469 desde $4.99 mensuales .

Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además de TyC, el servicio de streaming incluye Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS y todos los canales de fútbol.

¿Dónde ver TyC Sports Argentina ONLINE en USA, España y México con una VPN?

Para ver TyC Sports de Argentina en los Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una opción segura para ver televisión argentina desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver el sorteo del a fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. En ese sentido, aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TyC Sports.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de TyC Sports y la app TyC Sports Play para ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horarios, TV y dónde ver en vivo el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026 en Argentina

Evento : Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : Viernes 05 de diciembre de 2025

: Viernes 05 de diciembre de 2025 Horario : 14:00 de Buenos Aires (Argentina)

: 14:00 de Buenos Aires (Argentina) Televisión : TyC Sports

: TyC Sports Streaming : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Lugar : John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​