La Selección Mexicana sigue encendiendo motores rumbo al Mundial 2026 con un amistoso imperdible frente a Islandia este miércoles 25 de febrero a las 8 p.m. Tiempo del Centro de CDMX . El Estadio Corregidora de Querétaro recibirá al Tri en un duelo estratégico que, al jugarse fuera de fecha FIFA, contará con una convocatoria exclusiva de estrellas de la Liga MX sedientas de gloria. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network. Es el momento perfecto para que la afición en ciudades como Houston, Chicago o Los Ángeles apoye a los nuevos talentos que buscan asegurar su puesto en la máxima cita mundialista.

¡Apoya a la Selección Mexicana! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite México vs. Islandia hoy 25 de febrero. Un amistoso clave rumbo al Mundial 2026 que no te puedes perder desde USA. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Islandia por amistoso a la Copa Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México e Islandia por amistoso internacional de la fecha FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Islandia por amistoso al Mundial de Fútbol 2026?

Para ver el partido entre México e Islandia por amistoso internacional para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

El México vs. Islandia por amistoso internacional es uno de los partidos más atractivos del miércoles 25 de febrero. (Foto: Composición Mag)

Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Islandia por amistoso FIFA 2026

Fecha : Miércoles, 25 de febrero de 2026

: Miércoles, 25 de febrero de 2026 Partido : México vs. Islandia, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: México vs. Islandia, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio La Corregidora de Santiago de Querétaro, Querétaro