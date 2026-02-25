La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al gran desafío que representará el Mundial 2026 con un atractivo duelo amistoso ante su par de Islandia, programado para este miércoles 25 de febrero a las 8:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX en el Estadio Corregidora de Querétaro . En su condición de anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, el combinado mexicano apunta a llegar en plenitud al inicio del torneo en junio. Este compromiso representa una oportunidad clave para afinar el funcionamiento colectivo, fortalecer la base titular y elevar el nivel competitivo del equipo de cara al evento más importante del fútbol mundial.

El equipo mexicano afronta este encuentro con buenas sensaciones tras resultados recientes que han fortalecido la confianza del plantel. Su rendimiento defensivo ha sido especialmente destacado, reflejando orden, disciplina y solidez en el campo. Con la clasificación asegurada por su rol de anfitrión, el cuerpo técnico aprovecha cada partido para evaluar variantes, consolidar automatismos y dar minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar. La ilusión es grande, y el objetivo es construir un equipo capaz de trascender y responder a las expectativas en una Copa del Mundo que se vivirá intensamente en casa.

Del otro lado, el conjunto islandés encara este desafío como una ocasión ideal para demostrar su capacidad frente a un rival de alto nivel, luego de quedar fuera de la próxima cita mundialista. Aunque su posición en el ranking de la FIFA es inferior, Islandia se caracteriza por su fortaleza física, disciplina táctica y mentalidad competitiva. Este enfrentamiento promete ser un interesante contraste entre el estilo técnico y dinámico de México y la intensidad del fútbol europeo, convirtiéndose en una prueba exigente que permitirá medir el verdadero potencial de ambos equipos.

México se enfrentará a la selección de Islandia este miércoles 25 de febrero (Crédito: Composición MAG / @miseleccionmx)

¿A qué hora juega México vs. Islandia por amistoso hoy 25 de febrero de 2026 en USA?

9:00 p.m. - Hora del Este (ET)

8:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

7:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

6:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega México vs. Islandia por amistoso en Latinoamérica?

El enfrentamiento México vs. Islandia está programado para comenzar a partir de las 8:00 pm (Tiempo del Centro) / 9:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

Argentina - 11:00 pm

Brasil - 11:00 pm

Chile - 11:00 pm

Paraguay - 11:00 pm

Uruguay - 11:00 pm

Colombia - 9:00 pm

Ecuador - 9:00 pm

Perú - 9:00 pm

República Dominicana - 10:00 pm

Bolivia - 10:00 pm

Puerto Rico - 10:00 pm

Venezuela - 10:00 pm

¿Qué canales transmiten México vs. Islandia por TV y streaming desde Estados Unidos?

El México vs. Islandia podrá verse en USA a través de los canales / streaming fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Cómo ver el partido en México vs. Islandia por TV y streaming desde México?

El partido México vs. Islandia será transmitido en México por los canales / streaming Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.