La preparación de cara al Mundial 2026 continúa para el ‘Tri’ de Javier Aguirre. Este miércoles 25 de febrero, la selección de México disputará un nuevo amistoso internacional y esta vez será ante Islandia, encuentro que se disputará en el Estadio Corregidora de Querétaro, desde las 20:00 horas Centro de México y será transmitido por la señal de Canal 5 y TUDN . Mira el minuto a minuto de este enfrentamiento y conoce cómo puedes seguirlo en TV abierta o TV de paga.

La Selección Nacional de México y la Selección de Islandia entrenaron en Querétaro de cara al juego de preparación (Foto: Composición Gestión / @miseleccionmx)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Islandia por amistoso 2026 para el Mundial?

El partido entre México vs. Islandia por amistoso 2026 para el Mundial se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Islandia por amistoso 2026 para el Mundial?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Islandia por amistoso en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Islandia por amistoso 2026 para el Mundial.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Islandia por amistoso 2026 para el Mundial

Partido : México vs. Islandia, por amistoso internacional para el Mundial 2026

: México vs. Islandia, por amistoso internacional para el Mundial 2026 Fecha : Miércoles 25 de febrero de 2026

: Miércoles 25 de febrero de 2026 Horario : 20:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Corregidora, Querétaro (México)