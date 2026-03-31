A solo 90 minutos de hacer historia y volver a un Mundial tras 32 años de espera, Bolivia se enfrenta a Irak este martes 31 de marzo a las 9:00 pm Tiempo del Centro / 11 pm hora de La Paz y ET en la gran final del repechaje intercontinental al Mundial 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey. El equipo dirigido por Óscar Villegas llega con el impulso de haber vencido a Surinam y sueña con repetir la hazaña de USA 94 precisamente en suelo estadounidense. Con figuras como Miguel Terceros y Moisés Paniagua, ‘La Verde’ busca sellar el último boleto disponible para la Copa del Mundo FIFA 2026. ¿Quieres ver el partido de La Verde en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público boliviano estará a cargo de TiGo Sports. A continuación, te explicamos los números de los canales para sintonizar la señal y la forma de verlo online.

¿Quién ganó el repechaje? Te decimos el marcador final en directo del partido Bolivia vs. Irak hoy por uno de los últimos boletos al Mundial de Fútbol FIFA 2026. Averigua si la selección boliviana selló su clasificación. | Crédito: flagcolorcodes.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026?

TiGo Sports se encargará de televisar el duelo Bolivia vs. Irak EN VIVO por la final del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de los siguientes canales:

Canal 700 SD

Canales 701 HD o 718 HD

Canales 508 DTH y 703 DTH

¿Cómo ver TiGo Sports Online, Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026?

La señal de TiGo Sports también puede ver por streaming en Internet desde el teléfono móvil, PC y televisores Smart TV. Aquí te contamos las opciones disponibles:

Pasos básicos:

1) Descarga la app Tigo Sports Bolivia desde Google Play o App Store.

2) Abre la app y toca en “Ingresa”.

3) Elige la opción correo y contraseña.

4) Inicia sesión con el mismo correo que usas en Mi Tigo (o crea tu cuenta si aún no la tienes).

5) Asegúrate de tener un plan de Tigo con acceso a Tigo Sports (móvil, fijo o Streaming Lite).

6) Con conexión WiFi o datos, entra a la sección “En vivo” y selecciona el canal TiGo Sports para ver los partidos.

7) Requisitos mínimos: smartphone Android 4+ o iOS 7+, cuenta activa de Tigo y conexión a Internet estable.

En la PC o laptop:

Entra al sitio de tu operador (Tigo o Entel TV si incluye Tigo Sports) e inicia sesión para usar la TV online.

También puedes usar un emulador Android (como LDPlayer o GameLoop), instalar la app Tigo Sports Bolivia y entrar con tu cuenta.

En Smart TV:

Si tu operador ofrece app de TV (Entel TV, etc.), descárgala en tu Smart TV, inicia sesión y busca el canal TiGo Sports en la parrilla.

NOTA: Si estás fuera de Bolivia, el acceso directo puede estar restringido y muchos usuarios recurren a VPN para conectarse con IP boliviana y luego usar la app o la web de Tigo Sports.

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online la Final del Repechaje Bolivia vs. Irak EN VIVO GRATIS este martes 31 de marzo desde Monterrey. (Foto: Composición Mag)

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026

Día : Martes, 31 de marzo de 2026

: Martes, 31 de marzo de 2026 Evento : Final del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Final del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Hora : 23:00 de La Paz

: 23:00 de La Paz Canal : TiGo Sports

: TiGo Sports Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)