¡‘La Verde’ se juega el todo por el todo en Monterrey! Bolivia e Irak se enfrentan en la gran final del Repechaje Intercontinental buscando el último boleto al Mundial 2026. Tras vencer 2-1 a Surinam con goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, el equipo de Óscar Villegas sueña con romper una sequía de 32 años sin asistir a la cita máxima. Este duelo es de vida o muerte y marca el destino de una nación entera en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Irak EN VIVO, la cita es este martes 31 de marzo en punto las 9:00 pm Tiempo del Centro / 11 pm hora de La Paz y ET en horario estelar para la audiencia hispana.

Los “Leones de Mesopotamia”, dirigidos por Graham Arnold, buscan su primer mundial desde 1986 y llegan descansados gracias a su ranking FIFA tras haber finalizado en una buena posición en sus respectivas Eliminatorias. La posible baja del portero Guillermo Viscarra del club peruano Alianza Lima pone drama extra a la escuadra altiplánica en un encuentro donde un solo error puede costar el sueño mundialista tanto a los sudamericanos como al conjunto asiático.

El Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Irak por la final del repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 31 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Argentina: 0:00 am del día siguiente

Brasil (Brasilia): 0:00 am del día siguiente

Uruguay: 0:00 am del día siguiente

Chile (Santiago): 0:00 am del día siguiente

Paraguay: 0:00 am del día siguiente

España: 4:00 am del día siguiente

MONTERREY (MÉXICO), 31/03/2026.- Canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bolivia e Irak este martes 31 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX

¿Qué canal transmite EN VIVO Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

Este martes 31 de marzo se podrá ver el duelo Bolivia vs. Irak por la final del repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Telemundo Deportes Ahora

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO

Bolivia: Bolivia TV, Entel TV y Tuves Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter

Puerto Rico: Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico y NAICOM