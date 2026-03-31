Se van conociendo a los últimos clasificados al Mundial 2026 y este martes 31 de marzo es el turno de una selección de la Conmebol. Mira el partido de Bolivia vs. Irak en señal abierta a través de Bolivia TV y BTV del Canal 7, a partir de las 11:00 p.m. hora La Paz, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León en México . La selección boliviana viene de derrotar por 2-1 a Surinam y quiere dejar fuera al conjunto asiático, para meterse al grupo de Senegal, Noruega y Francia, uno de los más competitivos de la próxima Copa del Mundo.

GUADALUPE, MONTERREY (MÉXICO), 26/03/2026.- ¿Dónde ver Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026? Horarios oficiales, canales de TV y plataformas de streaming según tu país de residencia. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON GEMINI AI

¿Cómo ver Bolivia TV EN VIVO para seguir Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026?

La señal de Bolivia TV es la señal oficial del canal del estado, que estará transmitiendo este duelo histórico de Bolivia ante Irak. Para ver este canal tienes hasta 4 opciones:

Ingresa a la página web oficial de Bolivia TV y mira su señal sin necesidad alguna de registro.

Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en YouTube y sigue su señal “en vivo” desde cualquier dispositivo móvil.

Ingresa a la cuenta oficial de Bolivia TV en Facebook e ingresa a su sección de “Facebook Live”, pero espera a que inicie su transmisión.

Mira la señal de Bolivia TV por televisión abierta o de cable, que es completamente gratuita para todo el público.

¿Dónde ver Bolivia TV en Televisión GRATIS desde Bolivia?

Tigo

La Paz → canal 7

Santa Cruz → canal 7

Cochabamba → canal 7

Tarija → canal 7

Sucre → canal 7

Oruro → canal 7

Potosí → canal 7

Yacuiba → canal 7

Entel

Canal 7

Cotas

Canal 7

Comteco

Canal 7

Bolivia vs. Irak: horario, TV y dónde ver en vivo por Repechaje Mundial 2026

Horario : 11:00 p.m. La Paz / 09:00 p.m. Ciudad de México

: 11:00 p.m. La Paz / 09:00 p.m. Ciudad de México Partido : Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026

: Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026 Fecha : Martes 31 de marzo de 2026

: Martes 31 de marzo de 2026 TV : Bolivia TV

: Bolivia TV Streaming : Bolivia TV vía YouTube o Facebook Live

: Bolivia TV vía YouTube o Facebook Live Estadio : Estadio BBVA Bancomer de Monterrey, Nuevo León, México