Por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de Bolivia e Irak chocarán este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA. Si no te quieres perder ese partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia vs. Irak en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 31 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:00 pm
- Estados Unidos (CT): 10:00 pm
- Estados Unidos (MT): 9:00 pm
- Estados Unidos (PT): 8:00 pm
- México (CDMX): 9:00 pm
- Puerto Rico: 11:00 pm
- República Dominicana: 11:00 pm
- Panamá: 10:00 pm
- Costa Rica: 9:00 pm
- El Salvador: 9:00 pm
- Guatemala: 9:00 pm
- Canadá: 10:00 pm
- Honduras: 9:00 pm
- Nicaragua: 9:00 pm
- Argentina: 12:00 am del miércoles 1 de abril
- Brasil (Brasilia): 12:00 am del miércoles 1 de abril
- Uruguay: 12:00 am del miércoles 1 de abril
- Chile (Santiago): 12:00 am del miércoles 1 de abril
- Paraguay: 12:00 am del miércoles 1 de abril
- Bolivia: 11:00 pm
- Venezuela: 11:00 pm
- Ecuador: 10:00 pm
- Perú: 10:00 pm
- Colombia: 10:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia vs. Irak?
Este martes 31 de marzo se podrá ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes Ahora
- México: TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports, Win Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Bolivia TV, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, Fox Sports 1, NAICOM
- Costa Rica: TUDN, Tigo Sports Costa Rica, ViX
- El Salvador: TUDN, ViX
- Nicaragua: TUDN, ViX
- República Dominicana: TUDN, ViX