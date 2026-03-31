Por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de Bolivia e Irak chocarán este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA. Si no te quieres perder ese partido, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser vibrante. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia vs. Irak en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 31 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 pm

Estados Unidos (CT): 10:00 pm

Estados Unidos (MT): 9:00 pm

Estados Unidos (PT): 8:00 pm

México (CDMX): 9:00 pm

Puerto Rico: 11:00 pm

República Dominicana: 11:00 pm

Panamá: 10:00 pm

Costa Rica: 9:00 pm

El Salvador: 9:00 pm

Guatemala: 9:00 pm

Canadá: 10:00 pm

Honduras: 9:00 pm

Nicaragua: 9:00 pm

Argentina: 12:00 am del miércoles 1 de abril

Brasil (Brasilia): 12:00 am del miércoles 1 de abril

Uruguay: 12:00 am del miércoles 1 de abril

Chile (Santiago): 12:00 am del miércoles 1 de abril

Paraguay: 12:00 am del miércoles 1 de abril

Bolivia: 11:00 pm

Venezuela: 11:00 pm

Ecuador: 10:00 pm

Perú: 10:00 pm

Colombia: 10:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia vs. Irak?

Este martes 31 de marzo se podrá ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes Ahora

México: TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports, Win Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Bolivia TV, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, Fox Sports 1, NAICOM

Costa Rica: TUDN, Tigo Sports Costa Rica, ViX

El Salvador: TUDN, ViX

Nicaragua: TUDN, ViX

República Dominicana: TUDN, ViX