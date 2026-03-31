Bolivia vuelve a latir al ritmo de un sueño que parecía lejano, pero hoy está más cerca que nunca. Este martes 31 de marzo (11:00 p.m. BOL), la ‘Verde’ se enfrenta a Irak en el Estadio BBVA de México por la gran final del repechaje rumbo al Mundial 2026 , en un duelo donde solo uno logrará escribir su nombre en la próxima Copa del Mundo. Es todo o nada para un país que lleva más de tres décadas esperando este momento.

El equipo boliviano llega impulsado por una victoria clave ante Surinam en semifinales, un 2-1 que no solo significó el pase a esta instancia, sino también el renacer de la ilusión colectiva. La última vez que Bolivia jugó un Mundial fue en Estados Unidos 1994, y desde entonces, generaciones enteras han esperado volver a vivir esa emoción. Hoy, a solo 90 minutos, la historia vuelve a tocar la puerta.

Enfrente estará Irak, un rival que llega con confianza tras su sólido camino en las eliminatorias asiáticas y su clasificación directa a esta final del repechaje gracias a su mejor posición en el ranking FIFA. Unitel transmitirá este importante encuentro de la Selección de Bolivia EN VIVO y aquí te contamos cómo podrás ver el partido.

¿Dónde ver Unitel EN VIVO, Bolivia vs. Irak?

Unitel será uno de los canales encargados de transmitir el partido entre Bolivia vs. Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026, con señal disponible en todo el país. Puedes sintonizarlo a través de los siguientes operadores de TV:

Entel TV: canal 2 (HD) y canal 3 (SD)

Inter Satelital Bolivia: canal 2 (HD) y canal 3 (SD)

Tigo: canal 10

COTAS R.L.: canal 23 (HD) y canal 30 (satelital)

COMTECO: canal 37 (analógico) y canal 208 (digital)

COTAP: canal 70

¿Cómo ver Unitel EN VIVO por Internet?

Si no tienes acceso a un televisor, también puedes ver Unitel en vivo por Internet de forma sencilla. El canal cuenta con señal online oficial, ideal para seguir el Bolivia vs. Irak desde tu celular, laptop o Smart TV.

Solo debes ingresar a su sitio web oficial y acceder a la transmisión en directo, donde suelen emitir su programación en simultáneo con la TV abierta.

Otras opciones para ver Unitel EN VIVO

Además de su señal en televisión y web oficial, existen otras alternativas para seguir la transmisión del partido:

📱 Canal oficial de Unitel en YouTube (en ocasiones transmite en vivo)

📡 Plataformas de TV por cable que incluyen la señal del canal

🌐 Sitios deportivos que redirigen a la señal oficial