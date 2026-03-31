La ilusión vuelve a encenderse en Bolivia. A más de tres décadas de su última participación mundialista, la ‘Verde’ tiene frente a sí una oportunidad histórica: sellar su regreso a la élite del fútbol en el duelo definitivo ante Irak . Luego de una remontada épica frente a Surinam, el equipo dirigido por Óscar Villegas llega con el ánimo en lo más alto para disputar esta final del repechaje este martes 31 de marzo, en un partido que puede cambiar el destino de toda una generación. Para quienes buscan ver Bolivia vs. Irak EN VIVO y gratis, una de las principales alternativas será el servicio satelital TuVes, que permitirá seguir cada instante de este choque decisivo.

El triunfo ante Surinam no solo significó avanzar de ronda, sino también el renacer de la fe en un país que anhela volver a celebrar en grande. Jóvenes talentos como Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Ramiro Vaca se han convertido en los nuevos estandartes de una selección que mezcla hambre, coraje y talento. Ahora, todo se define en 90 minutos cargados de tensión en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, donde cada jugada puede marcar la diferencia entre la gloria y la espera.

Del otro lado aparece un rival igual de motivado. Irak, conocido como los “Leones de Mesopotamia”, también busca escribir su propia historia y regresar a una Copa del Mundo, algo que no logra desde México 1986. Tras superar a Emiratos Árabes Unidos en una serie vibrante, el conjunto asiático llega preparado y adaptado al entorno tras varios días de entrenamiento en Monterrey. El enfrentamiento promete ser un auténtico choque de estilos: la intensidad y garra sudamericana frente al orden táctico y disciplina del equipo de Medio Oriente.

¿Cómo ver TuVes EN VIVO GRATIS, partido Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

Para ver TuVes en vivo, la opción principal es mediante su televisión satelital HD (DTH) , la cual llega a zonas remotas y urbanas sin necesidad de internet, contratando un plan. Puedes gestionar la contratación llamando al 777-666-07 o en su sitio web.

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Alternativas y Aplicaciones

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Datos clave del partido Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026

Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Instancia : Final del repechaje internacional al Mundial 2026

: Final del repechaje internacional al Mundial 2026 Fecha : Martes, 31 de marzo 2026

: Martes, 31 de marzo 2026 Horario : 11 pm hora de La Paz y ET / 8pm PT

: 11 pm hora de La Paz y ET / 8pm PT Canales TV / Streaming : TuVes (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica)

: TuVes (Bolivia) y DirecTV Sports (Sudamérica) / DGO (Sudamérica) Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (México)