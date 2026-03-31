La señal abierta de Red Uno (Canal 11) está lista para transmitir uno de los partidos más importantes en la historia de la selección boliviana. Este martes 31 de marzo, mira el partido de Bolivia vs. Irak EN VIVO por el Repechaje al Mundial 2026, a partir de las 11:00 p.m. hora La Paz, desde el Estadio BBVA Bancomer de México en Nuevo León. La Verde viene de eliminar por 2-1 a Surinam y chocará ante la selección asiática, que no será un rival sencillo en el camino.

GUADALUPE, MONTERREY (MÉXICO), 31/03/2026.- Cobertura oficial de Canal 11 de Red Uno EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Bolivia e Irak este martes 31 de marzo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio BBVA de Monterrey, México. FOTO DE MIGUEL SIERRA PARA AGENCIA EFE

¿Dónde ver RED UNO EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El canal Red Uno se emite en vivo y en directo por señal abierta y a través de distintos cableoperadores. A continuación, los canales que debes marcar para ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En señal abierta

Canal 2 de Sucre

Canal 2 de Potosí

Canal 9 de Cochabamba

Canal 11 de La Paz

Canal 11 de Tarija

Canal 13 de Trinidad (Beni)

Canal 13 de Santa Cruz de la Sierra

En TDT / señal digital abierta (TDA)

Canal 9.1 de Cochabamba

Canal 11.1 de La Paz

Canal 13.1 de Santa Cruz

En satélite / plataformas FTA (Tupac Katari y similares)

En listas FTA suele aparecer como “Red UNO” alrededor del canal 8 dentro del paquete de señales bolivianas libres al aire.

En cableoperadores (revisar guía de programación):

Tigo

Entel

Cotas

Comteco

¿Cómo ver el canal Red Uno EN VIVO ONLINE por Internet y streaming?

Red Uno se encuentra disponible en streaming de forma gratuita para todo el público de Bolivia en diferentes alternativas:

Desde RedUno.com.bo (PC o celular)

Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) en tu PC o smartphone.

Escribe la dirección: www.reduno.com.bo y presiona Enter.

En el menú principal, busca y haz clic en “Señal en vivo” (a veces aparece también dentro de la sección “Play”).

Si estás en https://www.reduno.com.bo/play, verás la opción “Señal en vivo” arriba de la lista de programas; haz clic allí.

Espera a que cargue el reproductor; si aparece un botón de play, presiónalo para iniciar la transmisión.

Si no se reproduce, desactiva temporalmente tu bloqueador de anuncios o permite contenido multimedia en el sitio y recarga la página.

Ejemplo: en la sección Red Uno Play también puedes entrar directamente a programas como “La Gran Batalla” en VOD, pero para ver el canal en directo siempre elige “Señal en vivo”.

App oficial Red Uno (Android y iOS)

Abre la tienda de aplicaciones de tu celular: Play Store (Android) o App Store (iPhone).

En el buscador escribe: “Red Uno de Bolivia” o “Red Uno Play”.

Selecciona la app oficial “Red UNO de Bolivia” y pulsa en “Instalar” o “Obtener”.

Una vez instalada, abre la app y acepta los permisos básicos de notificaciones o uso de datos si lo solicita.

Dentro de la app, entra a la sección “Vivo” o “Señal en vivo” para ver el canal en directo desde tu celular o tablet.

Horarios, TV y cómo ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Lugar: Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México

Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León, México Horario: 11:00 p.m. hora La Paz / 9:00 p.m. México

11:00 p.m. hora La Paz / 9:00 p.m. México Canal TV: Red Uno Canal 11

Red Uno Canal 11 Streaming: reduno.com.bo