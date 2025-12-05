La Selección Argentina cerrará el año conociendo a sus próximos rivales directos en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El viernes 5 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m. (hora de Buenos Aires) , se realizará el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, El sorteo se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC., y 42 de las 48 plazas ya están adjudicadas. Para ver la cobertura completa y en exclusiva, podrás hacerlo por la señal de Telefe en TV o MiTelefe en streaming online . Para seguir el minuto a minuto, te comparto cómo y dónde ver el evento por televisión y streaming online.

La FIFA confirmó que el sorteo de la Copa Mundial 2026 se realiza el viernes 5 de diciembre de 2025 (Foto: FIFA)

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, el sorteo del Mundial de Fútbol 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver la cobertura completa del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 este viernes 5 de diciembre.

Proveedor Número de Canal Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 SD y 1123 HD Cablevideo Canal 603 Flow (Canales Digitales/IP) Canal 80.5

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las apps de Telefe para ver el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026?

Los nombres de los 48 equipos se imprimen en una tira de papel doblada formando una bola de plástico numerada del 1 al 4 para representar su bote. Los seleccionadores mezclan las bolas y las eligen una a una para determinar quién pertenece a cada grupo.

Los tres anfitriones del Bombo 1 tienen grupos predeterminados. México está en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Las nueve naciones restantes del Bombo 1 estarán en los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Con 16 equipos europeos y solo 12 grupos, habrá cuatro grupos con varios equipos de la misma confederación. No podrán estar más de dos equipos de la UEFA en el mismo grupo, y ninguna otra nación se enfrentará a un equipo de su confederación clasificatoria durante la fase de grupos.

Además, la FIFA anunció el martes que los cuatro equipos mejor clasificados (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicados en cuatro rutas diferentes (cuadrantes) de la tabla, lo que significa que no podrán jugar entre sí hasta las semifinales y la final, siempre que ganen sus respectivos grupos.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el sorteo de la Copa Mundial 2026

Fecha: viernes 05 de diciembre de 2025

viernes 05 de diciembre de 2025 Hora: 12:00 ET; 2:00 p.m. Buenos Aires

12:00 ET; 2:00 p.m. Buenos Aires Canal TV: Telefe y Mi Telefe

Telefe y Mi Telefe Lugar: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, DC.