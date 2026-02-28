Con Lamine Yamal deslumbrando por la banda, Robert Lewandowski reencontrado con el gol y Raphinha aportando desequilibrio, el Barcelona quiere prolongar su buen momento este sábado 28 de febrero (9:15 horas del Tiempo de Centro; 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT) cuando reciba al Villarreal de Marcelino García Toral por la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas llegan reforzados tras recuperar el liderato luego del tropiezo del Real Madrid, y afrontan en el Spotify Camp Nou una cita crucial para afianzarse en la cima antes del reto copero frente al Atlético de Madrid. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).
¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga 2026?
Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona y Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2025-26 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Villarreal CF por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2025-26
- Día: Sábado 28 de febrero 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Villarreal, por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-26
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 09:15 (Ciudad de México)
- Estadio: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)