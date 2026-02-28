¿Cuándo y dónde ver el FC Barcelona - Villarreal? (Foto: Composición Gestión / @Barcelona / @Villareal)
¿Cuándo y dónde ver el FC Barcelona - Villarreal? (Foto: Composición Gestión / @Barcelona / @Villareal)
Enzo Mori
mailEnzo Mori

Presta mucha atención. FC Barcelona y Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 28 de febrero de 2026 a las 9:15 a.m. (CDMX) en el Spotify Camp Nou, por la jornada 26 de LaLiga 2025/26. El conjunto blaugrana recién recuperó el liderato y necesito un triunfo para continuar en lo más alto de LaLiga, pese al resultado que obtenga el Real Madrid en su partido contra el Getafe por esta misma fecha.

¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? En esta nota te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de LaLiga (Foto: Composición Mag / @barcelona / @villareal )
Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de LaLiga (Foto: Composición Mag / @barcelona / @villareal )

En España, el partido Barcelona vs. Villareal será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Villareal por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Villareal es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Villareal para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Villareal por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España4:15 p.m.DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos10:15 a.m. ET / 6:15 a.m. PTESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México9:15 a.m.Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica9:15 a.m.Sky Sports HD
El Salvador9:15 a.m.Sky Sports HD
Nicaragua9:15 a.m.Sky Sports HD
Honduras9:15 a.m.Sky Sports HD
Guatemala9:15 a.m.Sky Sports HD
Panamá10:15 a.m.Sky Sports HD
Perú10:15 a.m.DIRECTV Sports y DGO
Colombia10:15 a.m.DIRECTV Sports y DGO
Ecuador10:15 a.m.DIRECTV Sports y DGO
Canadá10:15 a.m.TSN y RDS
Venezuela11:15 a.m.DIRECTV Sports y DGO
Bolivia11:15 a.m.TiGo Sports
Puerto Rico11:15 a.m.ESPN Select y ESPN Deportes
República Dominicana11:15 a.m.Sky Sports HD y Rush
Argentina12:15 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Chile12:15 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Uruguay12:15 p.m.DIRECTV Sports y DGO
Paraguay12:15 p.m.VPN
Brasil12:15 p.m.ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS