Presta mucha atención. FC Barcelona y Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 28 de febrero de 2026 a las 9:15 a.m. (CDMX) en el Spotify Camp Nou, por la jornada 26 de LaLiga 2025/26 . El conjunto blaugrana recién recuperó el liderato y necesito un triunfo para continuar en lo más alto de LaLiga, pese al resultado que obtenga el Real Madrid en su partido contra el Getafe por esta misma fecha.

¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? En esta nota te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO este sábado 28 de febrero por la jornada 26 de LaLiga (Foto: Composición Mag / @barcelona / @villareal )

En España, el partido Barcelona vs. Villareal será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Villareal por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Villareal es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Villareal para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Villareal por LaLiga EA Sports 2025-26?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 4:15 p.m. DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 10:15 a.m. ET / 6:15 a.m. PT ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 9:15 a.m. Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 9:15 a.m. Sky Sports HD El Salvador 9:15 a.m. Sky Sports HD Nicaragua 9:15 a.m. Sky Sports HD Honduras 9:15 a.m. Sky Sports HD Guatemala 9:15 a.m. Sky Sports HD Panamá 10:15 a.m. Sky Sports HD Perú 10:15 a.m. DIRECTV Sports y DGO Colombia 10:15 a.m. DIRECTV Sports y DGO Ecuador 10:15 a.m. DIRECTV Sports y DGO Canadá 10:15 a.m. TSN y RDS Venezuela 11:15 a.m. DIRECTV Sports y DGO Bolivia 11:15 a.m. TiGo Sports Puerto Rico 11:15 a.m. ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 11:15 a.m. Sky Sports HD y Rush Argentina 12:15 p.m. DIRECTV Sports y DGO Chile 12:15 p.m. DIRECTV Sports y DGO Uruguay 12:15 p.m. DIRECTV Sports y DGO Paraguay 12:15 p.m. VPN Brasil 12:15 p.m. ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play