Presta mucha atención. FC Barcelona y Girona se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 28 de febrero de 2026 a las 9:15 a.m. (CDMX) en el Spotify Camp Nou, por la jornada 26 de LaLiga 2025/26. El conjunto blaugrana recién recuperó el liderato y necesito un triunfo para continuar en lo más alto de LaLiga, pese al resultado que obtenga el Real Madrid en su partido contra el Getafe por esta misma fecha.
¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? En esta nota te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.
En España, el partido Barcelona vs. Villareal será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.
Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Villareal por la liga española.
En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Villareal es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.
En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Villareal para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
¿Qué canal transmite Barcelona vs. Villareal por LaLiga EA Sports 2025-26?
|País
|Horario local del partido
|Canales TV / Streaming principales
|España
|4:15 p.m.
|DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|10:15 a.m. ET / 6:15 a.m. PT
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|9:15 a.m.
|Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
|Costa Rica
|9:15 a.m.
|Sky Sports HD
|El Salvador
|9:15 a.m.
|Sky Sports HD
|Nicaragua
|9:15 a.m.
|Sky Sports HD
|Honduras
|9:15 a.m.
|Sky Sports HD
|Guatemala
|9:15 a.m.
|Sky Sports HD
|Panamá
|10:15 a.m.
|Sky Sports HD
|Perú
|10:15 a.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|10:15 a.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|10:15 a.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Canadá
|10:15 a.m.
|TSN y RDS
|Venezuela
|11:15 a.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|11:15 a.m.
|TiGo Sports
|Puerto Rico
|11:15 a.m.
|ESPN Select y ESPN Deportes
|República Dominicana
|11:15 a.m.
|Sky Sports HD y Rush
|Argentina
|12:15 p.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|12:15 p.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|12:15 p.m.
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|12:15 p.m.
|VPN
|Brasil
|12:15 p.m.
|ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play