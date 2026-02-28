No te lo puedes perder. Este sábado 28 de febrero habrá un partido muy importante: Barcelona vs. Villareal en el Spotify Camp Nou por la jornada 26 de LaLiga 2025-26 . El conjunto blaugrana recién recuperó el liderato y ahora buscará un triunfo que le permita seguir arriba de su clásico rival, el Real Madrid, en la tabla de posiciones. El compromiso es imperdible, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Cabe mencionar que el antecedente más cercano favorece a los azulgranas. En la primera vuelta, el 21 de diciembre de 2025, el equipo dirigido por Hansi Flick ganó 0-2 en el Estadio de la Cerámica con tantos de Raphinha, de penal, y Lamine Yamal, en un partido en el que el Submarino Amarillo jugó con diez jugadores desde el minuto 39 por la expulsión de Renato Veiga.

¿Cuándo y dónde ver el FC Barcelona - Villarreal? (Foto: Composición Gestión / @Barcelona / @Villareal)

¿A qué hora ver EN VIVO el Barcelona vs. Villareal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Barcelona vs. Villareal por la Fecha 26 de LaLiga este sábado 28 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:15 am

Estados Unidos (CT): 9:15 am

Estados Unidos (MT): 8:15 am

Estados Unidos (PT): 7:15 am

España: 4:15 pm

México (CDMX): 9:15 am

Puerto Rico: 11:15 am

República Dominicana: 11:15 am

Panamá: 10:15 am

Costa Rica: 9:15 am

El Salvador: 9:15 am

Guatemala: 9:15 am

Honduras: 9:15 am

Nicaragua: 9:15 am

Argentina: 12:15 pm

Brasil (Brasilia): 12:15 pm

Uruguay: 12:15 pm

Chile (Santiago): 12:15 pm

Paraguay: 12:15 pm

Bolivia: 11:15 am

Venezuela: 11:15 am

Ecuador: 10:15 am

Perú: 10:15 am

Colombia: 10:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el Barcelona vs. Villareal?

Este 28 de febrero de 2026 se podrá ver el Barcelona vs. Villareal por la Fecha 26 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: beIN Sports 1, beIN Sports MAX 11, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

Brasil: ESPN5 Brazil, Disney+ Premium Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: DIRECTV Sports y DGO

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte