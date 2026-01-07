Bajo el foco internacional y en medio de la eterna polémica por la sede saudí y el reparto económico, la Supercopa de España 2026 vivirá este miércoles 7 enero (13:00 horas del Tiempo de Centro; 2 p.m. ET / 11 a.m. PT) en Yedá una semifinal de altos vuelos: un FC Barcelona líder en LaLiga, lanzado por ocho triunfos consecutivos y guiado por el talento de Lamine Yamal y el olfato goleador de Robert Lewandowski, además del regreso del uruguayo Ronald Araújo, se mide a un Athletic Club herido, lastrado por las lesiones y la falta de puntería, que busca reivindicarse ante los azulgranas y vengar la eliminación del curso pasado en un duelo con aroma a clásico reciente del torneo.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la Supercopa de España 2026 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

