YEDA, (ARABIA SAUDITA), 07/01/2026.- Cobertura oficial de SKY Sports HD EN VIVO ONLINE para ver el partido entre FC Barcelona y Athletic Club este miércoles 7 de enero por la semifinal de la Supercopa de España 2026 desde el Estadio Al Jawhara de Yeda, Arabia Saudita. FOTO DE LLUIS GENE PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Bajo el foco internacional y en medio de la eterna polémica por la sede saudí y el reparto económico, la vivirá este miércoles 7 enero (13:00 horas del Tiempo de Centro; 2 p.m. ET / 11 a.m. PT) en Yedá una semifinal de altos vuelos: un , lanzado por ocho triunfos consecutivos y guiado por el talento de Lamine Yamal y el olfato goleador de Robert Lewandowski, además del regreso del uruguayo Ronald Araújo, se mide a un Athletic Club herido, lastrado por las lesiones y la falta de puntería, que busca reivindicarse ante los azulgranas y vengar la eliminación del curso pasado en un duelo con aroma a clásico reciente del torneo.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la Supercopa de España 2026 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 1 dispositivo móvil
  • Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026

  • Día: Miércoles 07 de enero 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Athletic Club, por la semifinal de la Supercopa de España 2026
  • Canal en México: SKY Sports HD
  • Streaming: SKY Plus
  • Hora: 14:00 (Ciudad de México)
  • Estadio: Al Jawhara de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)
