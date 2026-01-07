Este miércoles 7 de enero hay rumor de buen fútbol, pues se enfrentarán el FC Barcelona y el Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El partido se disputará en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. En esta nota podrás conocer a qué hora arrancará el compromiso y qué canal transmitirá el juego EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria para alegrar a su hinchada. (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso con la moral a tope, pues derrotó 2-0 al Espanyol en la Jornada 18 de LaLiga. El Athletic, por otro lado, viene de empatar 1-1 con el Osasuna por la misma competición. Debido a todo lo mencionado, los azulgranas buscarán estirar la racha de buenos resultados, mientras que los rojiblancos intentarán retomar el camino del triunfo.

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 este miércoles 7 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:00 pm

Estados Unidos (CT): 1:00 pm

Estados Unidos (MT): 12:00 pm

Estados Unidos (PT): 11:00 am

México (CDMX): 1:00 pm

España: 8:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club?

Este miércoles 7 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

México: Sky Sports México

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Francia: L’Équipe Live Foot

Alemania: DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL

Argentina: Flow Sports

Colombia: Win Play

Uruguay: Flow TV

Paraguay: Flow Sports

Venezuela: Meridiano Televisión

Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Deportes, NAICOM