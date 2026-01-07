Si hay un partido que debes ver este miércoles 7 de enero, sin duda es el FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026. ¿Dónde se disputará el encuentro? Pues en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Por suerte para ti, llegaste a la nota correcta para saber a qué hora comenzará el duelo y qué canales transmitirán el mismo EN VIVO y EN DIRECTO.

Pero antes de ir de lleno a lo que motivó la creación de este artículo es importante que tengas en cuenta que el cuadro azulgrana llega al enfrentamiento tras haber vencido 2-0 al Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga. El Athletic, en tanto, igualó 1-1 con el Osasuna por la misma competición. Para ser más exactos, rescató un empate. Es por eso que irá con todo ante su nuevo rival, que buscará aumentar su racha de victorias.

El partido FC Barcelona vs. Athletic Club promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 este miércoles 7 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 2:00 pm Estados Unidos (CT) 1:00 pm Estados Unidos (MT) 12:00 pm Estados Unidos (PT) 11:00 am México (CDMX) 1:00 pm España 8:00 pm Puerto Rico 3:00 pm República Dominicana 3:00 pm Panamá 2:00 pm Costa Rica 1:00 pm El Salvador 1:00 pm Guatemala 1:00 pm Honduras 1:00 pm Nicaragua 1:00 pm Argentina 4:00 pm Brasil (Brasilia) 4:00 pm Uruguay 4:00 pm Chile 4:00 pm Paraguay 4:00 pm Bolivia 3:00 pm Venezuela 3:00 pm Ecuador 2:00 pm Perú 2:00 pm Colombia 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club?

Este miércoles 7 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV México Sky Sports México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones Francia L’Équipe Live Foot Alemania DAZN Deutschland, Sportdigital FUSSBALL Argentina Flow Sports Colombia Win Play Uruguay Flow TV Paraguay Flow Sports Venezuela Meridiano Televisión Puerto Rico ESPN 2, ESPN Deportes, NAICOM