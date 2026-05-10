Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Por la Fecha 35 de LaLiga 2026, el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en el Spotify Camp Nou este domingo 10 de mayo. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Sin embargo, al frente tendrá a su clásico rival, que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 2-1 al Osasuna en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este domingo 10 de mayo. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este domingo 10 de mayo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 este domingo 10 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona?

Este domingo 10 de mayo se podrá ver el Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • México: SKY Sports México, SKY+, izzi
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Vamos 2
  • Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Puerto Rico: ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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