Por la Fecha 35 de LaLiga 2026, el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en el Spotify Camp Nou este domingo 10 de mayo. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Después de vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Sin embargo, al frente tendrá a su clásico rival, que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 2-1 al Osasuna en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 este domingo 10 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona?
Este domingo 10 de mayo se podrá ver el Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Vamos 2
- Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte