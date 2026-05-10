Por la Fecha 35 de LaLiga 2026, el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en el Spotify Camp Nou este domingo 10 de mayo. Como es un duelo imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Después de vencer 2-0 al Espanyol en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Sin embargo, al frente tendrá a su clásico rival, que también está decidido a sumar tres puntos otra vez en el certamen. Y es que le ganó 2-1 al Osasuna en la fecha pasada. Sin duda, habrá un gran partido para ver.

El partido Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 es uno de los grandes partidos de este domingo 10 de mayo. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 este domingo 10 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - FC Barcelona?

Este domingo 10 de mayo se podrá ver el Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+, izzi

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Vamos 2

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: ESPN, ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte