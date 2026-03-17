Venezuela y Estados Unidos chocan este martes 17 de marzo en el escenario soñado: la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el loanDepot Park de Miami, Florida, a las 20:00 de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) . La Vinotinto llega encendida tras apagar el invicto de Italia con un 4x2 inolvidable, mientras el Team USA, dueño de casa, pretende hacer pesar su jerarquía ante un estadio que promete teñirse de amarillo, azul y rojo.

Resultado final del juego Venezuela vs. Estados Unidos por el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Sigue el resultado en vivo y en directo: Venezuela vs. Team USA por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E VENEZUELA — — — — — — — — — — — — ESTADOS UNIDOS — — — — — — — — — — — —

Previa de la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: Venezuela vs. Team USA

El combinado venezolano se estrena en una final mundialista después de firmar una de las remontadas más ruidosas del torneo: abajo 0-2, reaccionó con el cuadrangular de Eugenio Suárez y un ataque de tres anotaciones en el séptimo inning que puso de pie a más de 35.000 fanáticos. Arropada por un lineup cargado de estrellas de Grandes Ligas y un cuerpo de relevistas que ha respondido en los momentos límite, Venezuela se planta como un oponente incómodo y sin complejo alguno ante la potencia norteamericana.

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Del otro lado espera Estados Unidos, anfitrión y aspirante natural al título desde el primer lanzamiento del campeonato. Con un roster profundo, acostumbrado a escenarios de máxima presión, el Team USA buscará imponer su poder desde el primer inning. Todo esto ocurre, además, bajo un contexto político enrarecido entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un telón de fondo que añade tensión a cada turno al bate.

En medio de ese clima, Ronald Acuña Jr. se ha convertido en la voz y el símbolo de esta selección venezolana. “Mi país necesita esa victoria mañana”, afirmó el estelar jardinero tras liderar la reacción ante Italia. “Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos qué pasa mañana”, remató, dejando en el aire la promesa de una final que puede marcar un antes y un después en la historia del béisbol venezolano.

Venezuela y Estados Unidos (Team USA) se disputarán el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de Béisbol Play y canales como IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión, TVES, ESPN y Disney Plus Premium. (VIDEO DE @beisbolplaycom en X)