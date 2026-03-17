La espera terminó y el mundo del béisbol contiene la respiración: este martes 17 de marzo se disputa la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde Estados Unidos y Venezuela chocan en un duelo que promete ser histórico . El loanDepot Park de Miami será el escenario de una noche cargada de tensión, pasión y estrellas de primer nivel, con dos selecciones que llegan encendidas y listas para dejarlo todo en busca del título.

La Vinotinto, impulsada por una generación dorada, intentará hacer historia ante el poderoso “Dream Team” estadounidense, en un partido que paraliza a toda América y que definirá al nuevo rey del béisbol mundial. Nueve entradas separan la gloria del sueño, en un enfrentamiento donde cada lanzamiento puede cambiarlo todo.

Para todo el público venezolano, se podrá seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal de IVC por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¡Maikel representa a todos los venezolanos! ¡Mañana es el gran día para los muchachos! 🎙️ pic.twitter.com/2XhAHqMSs2 — MLB Español (@mlbespanol) March 17, 2026

Cómo ver el juego Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO vía IVC por TV y online

El canal IVC ofrece la transmisión en vivo del juego Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disponible a través de Zapping y CANTV Televisión Satelital. Este canal de televisión por suscripción es conocido por su contenido de entretenimiento general y es propiedad de Ole Communications, operado por Ole Distribution. Los usuarios de CANTV Televisión Satelital pueden sintonizar IVC HD en el canal 307.

Dato Detalle Evento Venezuela vs. Estados Unidos – final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Canal que transmite IVC Tipo de canal Canal de televisión por suscripción Contenido principal Entretenimiento general Propietario Ole Communications Operador Ole Distribution Plataformas donde se ve Zapping, CANTV Televisión Satelital Señal en CANTV Satelital IVC HD – canal 307 Tipo de transmisión Transmisión en vivo del juego entre Venezuela y Estados Unidos

¿Dónde ver IVC EN VIVO para el juego de la Vinotinto hoy?

El canal IVC, propiedad de Ole Communications, es el titular de los derechos de transmisión por suscripción en territorio venezolano. Puedes sintonizar el encuentro a través de las siguientes plataformas oficiales:

1. CANTV Televisión Satelital

Para los usuarios del servicio de televisión estatal, la señal de alta definición es la opción predilecta:

Canal: 307 (IVC HD)

Estado del servicio: Transmisión confirmada para todo el territorio nacional.

2. Zapping (Streaming Online)

Si prefieres ver el juego desde tu Smart TV, smartphone o tablet, la plataforma Zapping ofrece la señal de IVC en vivo con tecnología de retroceso (replay) por si te pierdes alguna jugada clave.

Disponibilidad: App disponible en iOS, Android y Android TV.

3. Otros operadores de cable confirmados

SimpleTV: Canales 235 (SD) y 1235 (HD).

Canales 235 (SD) y 1235 (HD). Inter: Canal 20.

Canal 20. Netuno: Canal 418.

Cómo y dónde ver Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO y Streaming Online

Partido : Venezuela vs. Estados Unidos

: Venezuela vs. Estados Unidos Instancia : Final del Clásico Mundial de Béisbol

: Final del Clásico Mundial de Béisbol Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Lugar: loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos)

loanDepot park de Miami, Florida (Estados Unidos) Hora: 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas)

8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Caracas) Canal TV / Streaming: IVC