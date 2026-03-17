La cuenta regresiva terminó: este martes 17 de marzo (8:00 p.m. hora en Caracas) se disputa la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un duelo imperdible entre Estados Unidos y Venezuela que promete emociones de principio a fin . El imponente loanDepot Park de Miami será el escenario donde solo nueve entradas definirán al nuevo campeón del mundo. Por un lado, el poderoso “Dream Team” estadounidense llega con figuras como Aaron Judge y compañía, decidido a reafirmar su dominio global; por el otro, la Vinotinto vive un momento histórico al alcanzar su primera final y sueña con hacer historia ante miles de fanáticos que convertirán el estadio en una fiesta latina.

El camino a esta final ha sido simplemente épico. Estados Unidos logró su clasificación tras vencer 2-1 a República Dominicana en un duelo cargado de tensión y polémica, consolidando su tercera final consecutiva en el torneo. Mientras tanto, Venezuela llega encendida luego de remontar y derrotar 4-2 a Italia, confirmándose como una de las grandes revelaciones del campeonato tras eliminar también al vigente campeón Japón. Ahora, el título está en juego: experiencia y poder frente a ilusión y hambre de gloria en una final que ya paraliza al mundo del béisbol.

¡CHAMO!



TEAM VENEZUELA IS HEADING TO THE WORLD BASEBALL CLASSIC FINAL 🇻🇪 pic.twitter.com/qATqnOZjf1 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Dónde ver Estados Unidos-Venezuela EN VIVO por TV y Online

Conoce la fecha, horarios por país, qué canales de televisión están disponibles y dónde ver online el partido Estados Unidos-Venezuela EN VIVO EN DIRECTO por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

País / región Hora local del partido Canales de TV (previstos/oficiales del torneo) Streaming oficial / plataformas Venezuela 20:00 (VEN) Señal panregional ESPN (cable), aliados locales según operador. Star+/ESPN App donde esté disponible, Fubo (señal internacional FOX/ESPN en algunos mercados), apps de TV de pago. República Dominicana 20:00 (AST) VTV32, Teleantillas 10, Coral 39, más señal panregional ESPN.​ Plataformas de los canales locales, ESPN App/Star+ donde aplique.​ Estados Unidos (ET) 20:00 (ET) aprox. FOX Sports (FOX, FS1 o FS2 según programación), FOX Deportes. Fubo, FOX Sports App, Tubi (juegos seleccionados), servicios de cable/satélite con autenticación. México (CDMX) 18:00 (CDMX) TelevisaUnivision (Canal 9/TUDN), ESPN, además de la ventana FOX vía cable. Vix, ESPN App/Star+, plataformas de TV de pago (izzi, Sky, etc.). Puerto Rico 20:00 (AST) WAPA Deportes, ESPN Caribe, posible ventana FOX Deportes vía cable. WAPA apps, ESPN App/Star+, Fubo y otros vMVPD donde esté FOX. Canadá 20:00 (ET) / 17:00 (PT) Sportsnet (inglés), TVA Sports (francés) según zona.​ Sportsnet+ y TVA Sports en línea para suscriptores.​ Resto de Latinoamérica (Panregional) Consultar huso local desde 20:00 VEN ESPN (señal panregional), alianzas con canales abiertos en algunos países. Star+/ESPN App (donde esté vigente), plataformas de cable IPTV regionales.​

En Estados Unidos, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite a través de FOX, FS1 y FS2, mientras que los juegos también están disponibles con narración en español por FOX Deportes . Para el Estados Unidos vs. Venezuela, el encuentro aparece listado en servicios como Fubo dentro de la programación del WBC 2026, con origen en el loanDepot Park de Miami.

Si estás en Latinoamérica, la ventana panregional de ESPN es la encargada de distribuir el torneo, complementada por acuerdos locales en países como México (TelevisaUnivision, TUDN, Vix, ESPN y Disney+ para parte de la cobertura).

¿A qué hora es el juego Estados Unidos-Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El duelo comienza a las 20:00 horas de Miami, Estados Unidos (ET, GMT-4), mientras que en Venezuela será a las 20:00 horas, ya que actualmente comparten el mismo huso horario. En otras zonas, estos son los horarios confirmados:

18:00 horas en Ciudad de México

17:00 horas en California, Estados Unidos

01:00 horas en España (madrugada del 18 de marzo)