Estados Unidos vuelve a acaparar los reflectores del béisbol mundial. El poderoso Team USA buscará revalidar su condición de potencia cuando se mida a Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un duelo que promete ser histórico. El choque por el título se disputará este martes 17 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, escenario ideal para una definición con sabor latino y estadounidense.

Si quieres seguir cada lanzamiento de esta gran final entre Estados Unidos y Venezuela, aquí encontrarás los horarios y las señales de TV y streaming para verla desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono, de acuerdo con el país donde te encuentres.

En Venezuela, el partido decisivo ante Estados Unidos comenzará a las 20:00 horas de Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y estará disponible en una amplia oferta de señales: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y la plataforma Béisbol Play.

Para los aficionados venezolanos y latinoamericanos que estén fuera del país y no quieran perderse el Venezuela vs. Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la transmisión internacional estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.

En Estados Unidos, el compromiso se podrá seguir por FOX, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV; mientras que en México la final se verá por Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium, de modo que ningún fanático se quede sin disfrutar este posible capítulo dorado en la historia del torneo.

¿En qué canal transmiten el partido Team USA vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Venezuela : TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium.

: TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, Béisbol Play, ESPN y Disney Plus Premium. Estados Unidos : FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV.

: FOX One, FOX Deportes, FOX Sports y FuboTV. México : Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium.

: Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ViX Plus, ESPN y Disney Plus Premium. Puerto Rico: WAPA Deportes.

WAPA Deportes. República Dominicana : VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32.

: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas y Coral 32. Cuba : Tele Rebelde.

: Tele Rebelde. Nicaragua : Canal 13 de Viva Nicaragua.

: Canal 13 de Viva Nicaragua. Panamá: RPC TV

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Venezuela por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

18:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

20:00 horas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba y Bolivia.

21:00 horas de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Horarios en Estados Unidos

9 p.m. ET

8 p.m. CT

7 p.m. MT

6 p.m. PT