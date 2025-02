La temporada 2024-25 de la NFL concluye este domingo 9 de febrero con el evento deportivo más visto del mundo. Si no lograste adquirir una entrada para estar de forma presencial en el juego de los Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, te comparto qué canales de TV transmiten el Super Bowl LIX en vivo y gratis desde el Caesar’s Superdome en Nueva Orleans, Luisiana . En este artículo te comparto cómo y dónde sintonizar los programas previos al juego a partir de las 2:00 p. m. hora del Este, y el gran juego a las 6:00 p. m., hora del Este.

Cómo ver el Super Bowl LIX, Chiefs vs. Eagles

DÓNDE Y CÓMO VER SUPER BOWL LIX - CHIEFS VS. EAGLES Fecha domingo 9 de febrero de 2025 Hora 6:30 p. m., hora del Este/3:30 p. m., hora del Pacífico Ubicación Caesars Superdome, Nueva Orleans, LA Canal de televisión FOX Transmisión Tubi, DirecTV, Fubo y más

Canales de TV que pasan el Super Bowl, Chiefs vs. Eagles EN VIVO en Estados Unidos

Para esta temporada, la transmisión del Super Bowl será exclusivamente por Fox y Tubi, aunque existen otras opciones, tanto para ver la transmisión en español (Fox Deportes y Telemundo), en un año histórico, pues será la primera vez en la historia que el juego entre Chiefs vs. Eagles tendrá dos transmisiones simultáneas en español del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

También podrás seguir el partido vía streaming a través de NFL+ (antes NFL Game Pass). Además, si te encanta ver el partido desde tu móvil, el juego también estará disponible a través de plataformas como Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV, así como la aplicación Fox Sports para suscriptores de televisión por cable y satélite.

Los Kansas City Chiefs juega contra los Philadelphia Eagles este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. (Foto: Composición Gestión Mix)

FOX transmite el Super Bowl en todo los Estados Unidos

El Super Bowl 59 entre Chiefs vs. Eagles se transmitirá a nivel nacional por Fox este domingo 9 de febrero desde New Orleans. A continuación se muestran los 25 principales canales de televisión en los Estados Unidos y la filial local para cada uno.

CIUDADES CANALES TV / DIGITALES New York WNYW (5) Los Ángeles KTTV (11) Chicago WFL (32) Philadelphia WTXF-TV (29) Dallas-Ft. Worth KDFW (4) Houston KRIV (26) Atlanta WAGA-TV (5) Boston WFXT (25) Washington D.C. WTTG (5) San Francisco/Bay Area KTVU (2) Phoenix KSAZ-TV (10) Tampa WTVT (13) Seattle KCPQ (13) Detroit WJBK (2) Minneapolis KMSP-TV (9) Orlando WOFL (35) Denver KDVR (31) Miami WSVN (7) Cleveland WJW-TV (8) Sacramento KTXL (40) Charlotte WJZY (46) Raleigh-Durham WRAZ (50) Portland, OR KPTV (12) St. Louis KTVI (2) Indianápolis WXIN (59)

Cómo ver el Super Bowl 2025 EN VIVO vía DirecTV

El nuevo paquete MySports de DirecTV Stream te brinda acceso a todos los sospechosos habituales del fútbol: NFL Network, ESPN, ABC, NBC, CBS y, por supuesto, FOX.

Ahora mismo, puedes probar todo esto gratis y luego obtener los primeros tres meses por solo $50 al mes. Después de eso, el costo de este paquete de transmisión de deportes aumenta a $70 al mes (aún más económico que sus competidores). Entonces, si estás interesado en probar un servicio de transmisión de TV en vivo para ver fútbol, pero no estás listo para comprometerte o gastar mucho dinero, te recomendamos comenzar con DirecTV Stream.

Conoce cuánto cuesta el ticket más caro y barato para ver el Super Bowl LXI, este domingo 9 de febrero desde Nueva Orleans. (Foto: AFP)

Tubi transmite el Super Bowl LIX gratis

Tubi ofrecerá una transmisión en vivo gratuita de la cobertura del día del juego de FOX del Super Bowl 2025. Si no tienes cable y no quieres gastar ni un centavo para ver el gran juego, Tubi es una excelente opción gratuita para sintonizarlo.

Para los fanáticos de los deportes que buscan ver cada momento del juego, cabe señalar que este será el primer gran evento en vivo de Tubi: la plataforma propiedad de FOX obtiene la mayoría de sus vistas del contenido de su biblioteca a pedido.

Además del Super Bowl, Tubi tiene una variedad de contenido a pedido con publicidad disponible de forma totalmente gratuita. También tienen programación original, incluido el programa destacado del año pasado: Sidelined: The QB and Me.

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía FOX Sports y FOX Sports Premium EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en México y los Estados Unidos.

Mira el Super Bowl 59 EN VIVO entre Chiefs vs. Eagles por Fubo

Fubo TV te da acceso a ESPN, NFL Network, NBC, FOX, ABC, CBS y más de 100 canales en vivo. Por $80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente una gran inversión para los fanáticos del fútbol. Pero ofrece casi todos los canales que necesitarás para ver la NFL y aún así te permite ahorrar mucho en comparación con un paquete de cable tradicional. Los suscriptores también obtienen almacenamiento DVR en la nube ilimitado.

