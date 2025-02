Los Philadelphia Eagles se coronaron este domingo campeones en el Super Bowl LIX con triunfo 40-22 sobre los Kansas City Chiefs con una brillante actuación de su defensiva, liderada por el coordinador Vic Fangio, que capturó en seis ocasiones a Patrick Mahomes, pasador del rival.

Fangio, de 66 años, corroboró el porqué es una de las mentes defensivas más respetadas de la NFL con una larga trayectoria en la liga que inició en 1986 como entrenador de apoyadores en los New Orleans Saints.

La exhibición de la defensiva ante el equipo que ha marcado la más reciente dinastía de la NFL fue ejemplar con una presión intensa que ahogo a Patrick Mahomes con un récord de capturas contra el considerado mejor quarterback de la actualidad.

Como punta de lanza de este departamento apareció Josh Sweat, apoyador de 27 años, quien consiguió 2.5 capturas sobre el escurridizo Mahomes, seguido del tackle Milton Williams, quien atrapó al pasador en dos ocasiones y provocó un balón suelto.

También se destacaron en la persecución sobre el mariscal de campo Jordan Davis, con una captura y Jalyx Hunt, con .5.

Si la línea no cedió en el asedió a Mahomes, en la defensiva secundaria el accionar tuvo la misma intensidad.

Cooper DeJean, esquinero novato de 21 años, quien fue seleccionado en la segunda ronda del Draft del año pasado, celebró su cumpleaños de este 9 de febrero con una interceptación que llevó hasta la anotación.

El ala defensiva Zack Baun también se sumó al festival de aciertos defensivos con la segunda interceptación del partido para la secundaria de los Eagles.

El cuerpo defensivo dirigido por Fangio limitó el ataque terrestre de Kansas City a 49 yardas en todo el partido.

Fangio llegó en este 2024 a Philadelphia para cambiarle el rostro de fragilidad que mostró en 2023, cuando fue la número 30 en puntos recibidos con 25.2 por juego.

Esta campaña trepó hasta ser la segunda mejor con sólo 17.8 recibidos por partido, una seguridad determinante para imponerse en el duelo por el título de la NFL.

Previa del Super Bowl 2025

El Super Bowl LIX, la fiesta más grande del deporte en los Estados Unidos, regresa con uno de los juegos más esperados por la afición de la National Football League (NFL). Los Kansas City Chiefs, del quarterback Patrick Mahomes, esperan conseguir un histórico tricampeonato ante los Philadelphia Eagles, de Jalen Hurts, quienes esperan cobrarse la revancha de aquella final en la edición del Super Tazón LVII (2023) y por fin levantar el trofeo Vince Lombardi.

Tras salir campeones de la American Football Conference (AFC) al derrotar (32-29) a los Bufallo Bills en un épico partido donde Mahomes volvió a ser la figura del equipo completando 18 de 26 pases para 245 yardas y un touchdown, los Chiefs se encaminan a un nuevo título del Super Bowl ante los siempre complicados Eagles, quienes no pasaron por muchos problemas para vencer (55-23) a los Washington Commanders gracias a la actuación de Hurts, con 20 de 28 pases para 246 yardas, en la Ronda Divisional de la National Football Conference (NFC).

¿Cómo llegan los Kansas City Chiefs al Super Bowl LIX?

Si los Chiefs logran derrotar a los Eagles en el Caesars Superdome sumarán cinco trofeos dentro de su palmarés tras las obtenidos en las temporadas 1970, 2020, 2023 y 2024 y quedarían a un solo título de igualar a los New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019) y Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009), ambos con seis Super Bowls.

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

“Es muy divertido porque yo era ese tipo. De niño era fanático de los Cowboys y odiaba a los Patriots. Ahora aprecio más la grandeza de los grandes Patriots porque veo lo difícil que fue hacer lo que hicieron”, expresó Mahomes al ser consultado por las críticas de algunas hinchas en Nueva Orleans.

Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

“Es el partido más importante de tu vida y todo el mundo lo va a ver y muchos quieren que pierdas. Hemos soñando con esto desde niños y la lección de todo esto es: no dejes que la publicidad y el ruido te afecte. Sal y haz lo tuyo”, puntualizó el ala cerrada Travis Kelce, quien es novio de la estrella del pop, Taylor Swift.

Últimos partidos de los Kansas City Chiefs camino al Super Bowl LIX

26/01/2025 | Kansas City Chiefs 32-29 Buffalo Bills

18/01/2025 | Kansas City Chiefs 23-14 Houston Texas

05/01/2025 | Denver Broncos 38-00 Kansas City Chiefs

25/12/2024 | Pittsburgh Steelers 10-29 Kansas City Chiefs

21/12/2024 | Kansas City Chiefs 27-19 Houston Texas

¿Cómo llegan los Philadelphia Eagles al Super Bowl LIX?

Los Eagles, por su parte, esperan tener su revancha de aquel juego que terminó (38-35) a favor de los Chiefs y, así, poder alzar su segundo título en la historia del Super Bowl tras el obtenido en 2018. En aquel juego, Patrick Mahomes fue la pesadilla de los de Filadelfia con 21 de 27 pases para lograr 182 yardas y tres touchdown, mientras que Jalen Hurts logró 27 de 38 pasos para conseguir 304 yardas y un touchdown.

Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

“Las expectativas es que siempre haga un gran trabajo, le tengo un gran respeto. Ellos tienen muy buenos jugadores; tienen una gran grupo defensivo. tienen un grupo muy disruptivo. Va a ser un gran reto para nosotros”, comentó Jalen Hurts en el Opening Night de la NFL.

Últimos partidos de los Philadelphia Eagles camino al Super Bowl LIX

26/01/2025 | Philadelphia Eagles 55-23 Washington Commanders

19/01/2025 | Philadelphia Eagles 28-22 Los Angeles Rams

12/01/2025 | Philadelphia Eagles 22-10 Green Bay Packers

05/01/2025 | Philadelphia Eagles 20-13 New York Giants

29/12/2024 | Philadelphia Eagles 41-07 Dallas Cowboys

¿Quiénes es el favorito para ganar el Super Bowl LIX, según los especialistas de NFL?

Larry Holder (The Athletic - Eagles 27-24 Chiefs 24): “¿Estoy realmente preparándome para el fracaso de nuevo al elegir a los Eagles para frustrar el tricampeonato de los Chiefs? En este mismo sentido, hace dos años, me decidí por los Eagles, y no voy a dejar que mis golpes y magulladuras del pasado me hagan cambiar de opinión. La defensa de los Eagles parece capaz de frenar a Mahomes y compañía, y Barkley culminará su prolífica temporada con al menos otro cuadrangular para darle a los Eagles otro Trofeo Lombardi”.

Erik Beaston (Bleach Report - Chiefs 27-24 Eagles): “i bien los jugadores ofensivos probablemente recibirán la adulación de los fanáticos a través de los votos de MVP, es la defensa la que probablemente marcará la diferencia entre la victoria y la derrota en el Super Bowl LIX... La defensa de los Chiefs ha mantenido al equipo en los partidos este año y es tan esencial para el éxito del equipo como la ofensiva. Lo demostrarán una vez más en Nueva Orleans cuando los Chiefs superen a los Eagles en otra pelea de tres puntos y hagan historia como el primer equipo en ganar tres Super Bowls seguidos”.

Historial de partidos del Chiefs vs. Eagles

2023: Eagles 21-17 Chiefs

Super Bowl 57: Chiefs 38-35 Eagles

2021: Chiefs 42-30 Eagles

2017: Chiefs 27-20 Eagles

2013: Chiefs 26-16 Eagles

2009: Eagles 34-14 Chiefs

2005: Eagles 37-31 Chiefs

2001: Eagles 23-10 Chiefs

1998: Chiefs 24-21 Eagles

1992: Chiefs 24-17 Eagles 17

1972: Eagles 21-20 Chiefs

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles?

El juego entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles por el Super Bowl LIX se disputará este domingo 9 de febrero, a partir de las 6:30 pm ET (3:30 pm PT) , en el Caesars Superdome de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos.

Evento: Super Bowl LIX

Partido: Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles

Fecha: Domingo 9 de febrero de 2025

Horario en Estados Unidos: 6:30 pm ET | 5:30 pm CT | 4:30 pm MT | 3:30 pm PT

Horario del Halftime Show: 8 pm ET | 7 pm CT | 6 pm MT | 5 pm PT

TV: FOX, ESPN 2, NFL Network y Telemundo

Streaming: Tubi TV. Fubo TV, DIRECTV, YouTube TV y NFL Plus

Radios en USA: SiriusXM, WestwoodOne y NFL Radio

Estadio: Caesars Superdome

Lugar: Nueva Orleans, Luisiana

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía TV Azteca 7 y Azteca Deportes EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en México.

¿Qué canal transmite el Super Bowl LIX: Chiefs vs. Eagles?

En los Estados Unidos y Puerto Rico, el juego Chiefs vs. Eagles y el Halftime show del Super Bowl LIX se transmite en los canales de FOX (inglés), Telemundo (español), FOX Deportes (español) y NFL Network (inglés), mientras que por streaming irá por la señal de NFL Plus, FS1, Peacock TV y Tubi, que hará una cobertura GRATIS por primera vez en la historia del país.

Varios servicios de transmisión de TV en vivo te dan acceso a FOX, incluidos Fubo, DirecTV Stream, Hulu + Live TV, YouTube TV y Sling TV.

Si te encuentras en México también cuentas con diversas alternativas para ver el Super Bowl LIX: Chiefs vs. Eagles GRATIS por señal abierta como en el Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca 7.

También hay otras opciones para seguir el Super Tazón 2025 para los clientes de TUDN, ESPN, FOX Sports y FOX Sports Premium.

En lo que respecta al streaming, los fanáticos mexicanos de la NFL verán todas las incidencias del evento de fútbol americano por TUDN App, ViX Premium, Azteca Deportes, FOX Sports Premium, Disney+ y NFL Plus con DAZN.

Canales de televisión y plataformas online para mirar el show de medio tiempo del Super Bowl LIX EN VIVO y EN DIRECTO desde el estado de Texas (Foto: Noé Yactayo)

En países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, entre otros, podrán mirar el Super Bowl 2025 a través de las pantallas de ESPN, ESPN 2, Disney Plus y NFL Game Pass de DAZN.

En España, el juego del Super Bowl LIX irá por Movistar Plus+, en el canal #Vamos (dial 8), y en Movistar Deportes (dial 53).

Horarios para ver el Super Bowl LIX: Chiefs vs. Eagles en todo el mundo

En Estados Unidos

Husos horarios Hora del Super Bowl 2025 ET: Tiempo del Este 6:30 pm ET CT: Tiempo de Centro 5:30 pm CT MT: Tiempo de Montaña 4:30 pm MT PT: Tiempo del Pacífico 3:30 pm PT

Más países del mundo

17:30 horas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua

18:30 horas de Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Panamá y Perú

19:30 horas de Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

20:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

23:30 horas del Reino Unido e Irlanda

00:30 horas del lunes 10 de febrero en España, Alemania, Francia e Italia

¿Quién canta en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX?

Por otro lado, la atención del público en general se centrará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX donde el artista Kendrick Lamar, acompañado de SZA, será el encargado de hacer vibrar a las más de 83 mil personas que asistirán al emblemático Caesars Superdome durante el descanso del Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles.

¿A qué hora es el Halftime Show del Super Bowl LIX con Kendrick Lamar?

En Estados Unidos:

Husos horarios Hora del Halftime Show ET: Tiempo del Este 8 pm CT: Tiempo de Centro 7 pm MT: Tiempo de Montaña 6 pm PT: Tiempo del Pacífico 5 pm

Más horarios en el mundo:

19:00 horas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua

20:00 horas de Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Panamá y Perú

21:00 horas de Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

22:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

01:00 horas del lunes 10 de febrero en Reino Unido e Irlanda

03:00 horas del lunes 10 de febrero en España, Alemania, Francia e Italia

Sigue el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles EN VIVO EN DIRECTO por el Super Bowl LIX a realizarse este domingo 9 de febrero desde el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana (Foto: Super Bowl)

¿Qué posiciones en el campo existen en el fútbol americano?

Las posiciones en el fútbol americano tienen funciones específicas que contribuyen a la estrategia del equipo:

FS: Free safety (Profundo libre)

SS: Strong safety (Profundo fuerte)

OLB: Outside linebacker (Apoyador externo)

MLB: Middle linebacker (Apoyador medio)

CB: Cornerback (Esquinero)

DE: Defensive end (Ala defensiva)

DT: Defensive tackle (Tackle defensivo)

WR: Wide receiver (Receptor abierto)

OT: Offensive tackle (Tackle ofensivo)

OG: Offesive guard (Guardia ofesivo)

C: Center (Centro)

TE: Tight end (Ala cerrada)

Q: Quarterback (Mariscal de campo)

FB: Fullback (Corredor)

HB: Halfback (Corredor medio)

K: Kicker (Pateador de goles de campo)

P: Punter (Pateador de despeje en defensa)

DB: Defensive Back (Back defensivo)

LB: Linebacker (Apoyador)

RB: Running Back (Corredor o Halfback)

EDGE: Edge Rusher o Pass Rusher (Defensor de borde)

H: H-Back (Ala cerrada con funciones de fullback)

OL: Offensive Line (Línea ofensiva)

DL: Defensive Line (Línea defensiva)

LS: Long Snapper (Centrador)

SB: Slotback (Receptor de ranura)

Lista de jugadores de los Kansas City Chiefs para el Super Bowl LIX

Números de camisetas y posiciones en el campo de los jugadores de los Kansas City Chiefs que son dirigidos por el entrenador Andy Reid:

1 | WR Xavier Worthy

2 | CB Joshua Williams

4 | WR Rashee Rice

5 | WR Hollywood Brown

6 | S Bryan Cook

7 | K Harrison Butker

8 | WR DeAndre Hopkins

9 | WR JuJu Smith-Schuster

10 | RB Isiah Pacheco

11 | QB Carson Wentz

12 | TE Jared Wiley

13 | CB Nazeeh Johnson

14 | P Matt Araiza

15 | QB Patrick Mahomes

17 | WR Mecole Hardman

19 | WR Tyquan Thornton

19 | QB Chris Oladokun

20 | S Justin Reid

21 | S Jaden Hicks

22 | CB Trent McDuffie

23 | LB Drue Tranquill

24 | WR Skyy Moore

26 | S Deon Bush

27 | CB Chamarri Conner

29 | CB Eric Scott Jr.

29 | RB Kareem Hunt

30 | CB Chris Roland-Wallace

31 | CB Nic Jones

32 | LB Nick Bolton

34 | RB Samaje Perine

35 | CB Jaylen Watson

38 | CB Steven Nelson

38 | RB Keontay Ingram

39 | CB Keith Taylor

40 | K Spencer Shrader

41 | LS James Winchester

42 | RB Carson Steele

43 | LB Jack Cochrane

44 | LB Cam Jones

46 | CB Darius Rush

48 | LB Cole Christiansen

50 | LB Swayze Bozeman

51 | DE Mike Danna

52 | C Creed Humphrey

53 | DE BJ Thompson

54 | LB Leo Chenal

55 | DE/LB Josh Uche

56 | DE George Karlaftis

60 | C Hunter Nourzad

61 | OL C.J. Hanson

62 | OL Joe Thuney

64 | OT Wanya Morris

65 | G Trey Smith

66 | G Mike Caliendo

69 | DT Mike Pennel

70 | G Mettauer McKade

70 | OT D.J. Humphries

72 | OT Chukwuebuka Godrick

74 | OT Jawaan Taylor

75 | OT Ethan Driskell

76 | OT Kingsley Suamataia

80 | WR Montrell Washington

81 | WR Nikko Remigio

82 | WR Justyn Ross

83 | TE Noah Gray

84 | WR Justin Watson

85 | TE Anthony Firkser

87 | TE Travis Kelce

88 | TE Peyton Hendershot

89 | TE Jody Fortson

89 | WR Jason Brownlee

90 | DE Charles Omenihu

91 | DT Derrick Nnadi

92 | DT Marlon Tuipulotu

94 | DE Malik Herring

95 | DT Chris Jones

96 | DT Fabien Lovett Sr.

97 | DE Felix Anudike-Uzomah

98 | DT Tershawn Wharton

99 | DT Siaki Ika

El quaterback de los Kansas City Chiefs sostuvo que es “genial ver cómo el fútbol puede unir a personas de todos los aspectos de la vida”. (Foto: Michael DeMocker / Getty Images)

Lista de jugadores de los Philadelphia Eagles para el Super Bowl LIX

Números de camisetas y posiciones en el campo de los jugadores de los Philadelphia Eagles que son dirigidos por el entrenador Nick Sirianni:

0 | EDGE Bryce Huff

1 | QB Jalen Hurts

2 | CB Darius Slay Jr.

3 | EDGE Nolan Smith Jr.

4 | K Jake Elliott

6 | WR DeVonta Smith

7 | QB Kenny Pickett

8 | S C.J. Gardner-Johnson

10 | P Braden Mann

11 | WR A.J. Brown

13 | QB Ian Book

14 | RB Kenneth Gainwell

16 | QB Tanner McKee

17 | LB Nakobe Dean

18 | WR Britain Covey

19 | EDGE Josh Sweat

21 | S Sydney Brown

22 | CB Kelee Ringo

23 | CB Eli Ricks

24 | DB James Bradberry IV

26 | RB Saquon Barkley

27 | CB Quinyon Mitchell

28 | RB Will Shipley

29 | CB Avonte Maddox

30 | CB Parry Nickerson

31 | S Andre’ Sam

32 | S Reed Blankenship

33 | CB Cooper DeJean

34 | CB Isaiah Rodgers

35 | RB Tyrion Davis-Price

36 | Tristin McCollum

38 | S Lewis Cine

39 | CB A.J. Woods

41 | WR Danny Gray

42 | LB Oren Burks

43 | LB Nicholas Morrow

45 | LB Ochaun Mathis

46 | CB Tariq Castro-Fields

47 | TE C.J. Uzomah

48 | FB Khari Blasingame

49 | LS Rick Lovato

50 | EDGE KJ Henry

51 | C Cam Jurgens

52 | LB Dallas Gant

53 | LB Zack Baun

54 | LB Jeremiah Trotter Jr.

55 | DE Brandon Graham

56 | OL Tyler Steen

57 | LB Ben VanSumeren

58 | EDGE Jalyx Hunt

59 | DT Thomas Booker IV

61 | C Nick Gates

64 | OT Brett Toth

65 | OT Lane Johnson

67 | OT Laekin Vakalahi

68 | OT Jordan Mailata

69 | G Landon Dickerson

72 | OT Darian Kinnard

73 | OT Le’Raven Clark

74 | OT Fred Johnson

75 | OL Jack Driscoll

77 | G Mekhi Becton

79 | G Trevor Keegan

80 | WR Parris Campbell

81 | TE Grant Calcaterra

82 | WR Ainias Smith

83 | WR Jahan Dotson

84 | TE E.J. Jenkins

86 | WR Kyle Philips

87 | TE Nick Muse

88 | TE Dallas Goedert

89 | WR Johnny Wilson

90 | DT Jordan Davis

93 | DT Milton Williams

94 | DT Byron Young

95 | DE Charles Harris

96 | DT Gabe Hall

97 | DT Moro Ojomo

98 | DT Jalen Carter

