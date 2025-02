En una de las victorias más impactantes que se recuerdan en la NFL, los Philadelphia Eagles arrollaron este domingo 40-22 en el Super Bowl a los Kansas City Chiefs, que perseguían en Nueva Orleans un tercer título consecutivo, algo nunca logrado por ningún equipo.

El ‘quarterback’ Patrick Mahomes, que aspiraba a igualar las cuatro coronas del mítico Joe Montana, ofreció la versión más errática de su carrera frente a la poderosa defensa de los Eagles, que se tomaron una dulce revancha de la derrota de 2023 en la final de la liga de football americano.

La debacle de los Chiefs, que llegaron a perder por 34-0, es un duro golpe para la dinastía que lideran Mahomes y Travis Kelce, que volvió a estar alentado desde las gradas del Caesars Superdome por su pareja, la superestrella del pop Taylor Swift.

Los Chiefs se quedan con un palmarés de cuatro títulos, tres de ellos con Mahomes y Kelce al frente, mientras los Eagles celebraron su segundo triunfo después del de 2018 en una noche de revancha de Jalen Hurts.

El ‘quarterback’ de los Eagles, que no pudo evitar la derrota en 2023 pese a una actuación heroica, superó finalmente a Mahomes sumando 221 yardas y dos touchdowns de pase y otra anotación de carrera.

“Pude usar aquella experiencia y aprender de ello, de lo bueno y lo malo”, declaró Hurts, que recalcó que “la defensa gana campeonatos”.

Entre la multitud de invitados de lujo sobresalió Donald Trump, primer presidente estadounidense en ejercicio que asistió a un Super Bowl y al que la mayoría de los espectadores aplaudió al ser enfocado en las pantallas gigantes.

El mandatario republicano, que ha mantenido una relación tensa con la NFL, tuvo un encuentro con familiares de las víctimas del atentado del 1 de enero en Nueva Orleans, donde 14 personas murieron en un atropello masivo durante la celebración de Año Nuevo.

“Pensé que sería algo bueno para el país que el presidente estuviera en el juego”, dijo Trump sobre la visita en una entrevista con Fox en la que daba como favoritos al triunfo a los Chiefs.

“Cuando un quarterback gana tanto como él ha ganado, tengo que ir con Kansas City”, opinó Trump sobre Mahomes, que no pudo recortar la distancia con el récord de siete títulos de Tom Brady.

Previa del Chiefs vs. Eagles

Los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Philadelphia Eagles para definir al campeón de la temporada 2024 en el Super Bowl LIX. El juego será este domingo 9 de febrero de 2025 a partir de las 6:30 p.m. Hora del Este , en uno de sus escenarios favoritos, el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. En este artículo podrás conocer los horarios por país, canales TV que transmitirán el juego y dónde ver el show de medio tiempo vía online.

Los Kansas City Chiefs tienen la oportunidad de convertirse en el primer equipo en ganar el Super Bowl tres veces seguidas. En el camino de un tricampeonato (y un cuarto título en los últimos seis años) se encuentran los Philadelphia Eagles, a quienes los Chiefs derrotaron hace dos años para conseguir el primero de sus títulos consecutivos. Por otro lado, los Eagles buscan el segundo campeonato del Super Bowl en la historia de la franquicia después de ganarlo todo hace siete años contra Tom Brady y los New England Patriots. Esta vez, el quarterback estará presente desde la cabina de una cadena local para seguir la transmisión.

¿A qué hora inicia el juego entre Chiefs vs. Eagles por el Super Bowl?

El Super Bowl 59, protagonizado por los Chiefs vs. Eagles se llevará a cabo el 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. El inicio está programado para las 6:30 p. m., hora del Este (3:30 p. m., hora del Pacífico). A continuación, te comparto el horario de inicio según la región desde Estados Unidos.

HORARIO CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 3:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 2:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 1:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 12:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Hora en México, Centroamérica y Sudamérica para ver Chiefs vs. Eagles

A las 5:30 p.m. en Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

A las 6:30 p.m. en Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Panamá.

A las 7:30 p.m. en Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Canadá y Bolivia.

A las 8:30 p.m. en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía TV Azteca 7 y Azteca Deportes EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en México.

¿Quién actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX?

Kendrick Lamar encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con la invitada especial SZA. Se puede esperar escuchar al dúo interpretar Luther y Gloria, dos canciones del último álbum de Lamar, GNX, en las que aparece SZA, y tal vez su canción nominada al Oscar All the Stars de la película Black Panther. Es menos probable que se incluya en el repertorio del Super Bowl Not Like Us, la canción de Lamar dirigida a Drake.

Esta será la segunda vez que Lamar suba al escenario del Super Bowl. Hace tres años actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Anderson Paak.

Canales TV que transmiten en español el juego Chiefs vs. Eagles EN VIVO por el Super Bowl LIX

Durante toda la temporada, Fox Deportes se ha encargado de transmitir diversos partidos de la NFL, incluyendo juegos destacados de la postemporada y el Super Bowl. Esta vez, la cadena internacional anunció una colaboración con Tubi para permitir a los aficionados transmitir el juego entre los Chiefs vs. Eagles gratis a través de un servicio con publicidad.

Además, Telemundo ofrece cobertura de partidos selectos, incluyendo el Super Bowl. La cadena fue reconocida por su transmisión en español de eventos deportivos de gran envergadura, brindando análisis y comentarios adaptados a la audiencia hispana.

En toda Sudamérica, ESPN Deportes se encargará de transmitir en exclusiva el “Monday Night Football” en español, además de otros encuentros relevantes de la temporada. Los suscriptores pueden acceder a las transmisiones en vivo a través de la aplicación de ESPN o su sitio web oficial.

¿Cuáles son mis opciones para ver el Super Bowl fuera de los EE. UU.?

Los espectadores internacionales deben consultar sus listados locales para determinar la mejor opción local para ver o transmitir el Super Bowl.

En el Reino Unido, por ejemplo, el partido se transmitirá por ITV y Sky Sports.

En Canadá, podrás ver la transmisión en CTV o TSN, según tu ubicación, o la transmisión en francés en RDS. También puedes ver el partido en Canadá en el servicio de transmisión DAZN.

En Australia, puedes ver el partido en Channel 7 y 7mate

Si no existen oportunidades convenientes para ver el juego donde vives, entonces usar una VPN con un servidor con base en EE. UU. debería brindarte acceso a algunas o todas las opciones de transmisión mencionadas anteriormente.