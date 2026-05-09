BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/05/2026.- Consulta los canales de televisión y servicios streaming para seguir el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 20 de mayo por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona, España. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
Noé Yactayo
FC Barcelona y Real Madrid vuelven a captar todas las miradas de los aficionados del fútbol cuando protagonicen una nueva edición de El Clásico del balompié español. El encuentro se disputará sobre el césped del histórico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona desde este domingo 20 de mayo, a partir de las 21:00 horas en horario peninsular (3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT), por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. Si quieres saber en qué canal lo pasan y cuáles son las opciones para verlo por streaming, aquí te dejamos las señales oficiales para seguir el partido en tu televisor, celular, tablet o PC, según el país en el que te encuentres.

En España, el duelo FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá seguir a través de Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440). Además, Orange TV tendrá disponible la transmisión mediante Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).

En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-Real Madrid se verá por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN Select y la app de ESPN. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la cobertura estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus.

Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán ver el FC Barcelona ante Real Madrid en vivo por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y también a través de DirecTV Go (DGO).

En Bolivia y Paraguay, el partido FC Barcelona vs. Real Madrid estará disponible por TiGo Sports.

¿En qué canal se transmite el clásico Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España21:00Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México13:00SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica13:00SKY Sports y SKY Plus
El Salvador13:00SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua13:00SKY Sports y SKY Plus
Guatemala13:00SKY Sports y SKY Plus
Honduras13:00SKY Sports y SKY Plus
Perú14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Colombia14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Ecuador14:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Canadá15:00fuboTV
Cuba15:00Tele Rebelde
Panamá14:00SKY Sports y SKY Plus
Puerto Rico15:00ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Rep. Dominicana15:00SKY Sports y SKY Plus
Venezuela15:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Bolivia15:00TiGo Sports
Chile15:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Paraguay15:00TiGo Sports
Uruguay16:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Argentina16:00DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
Brasil16:00ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido20:00TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
Alemania21:00DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
Francia21:00L’Équipe Live Foot

¿A qué hora inicia el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

Horarios en el mundo

  • 21:00 horas en España, Italia, Alemania e Italia
  • 20:00 horas en Reino Unido, Irlanda y Portugal
  • 16:00 horas en Argentina, Uruguay y Brasil
  • 15:00 horas en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá, Paraguay y Rep. Dominicana
  • 14:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 13:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

En Estados Unidos

  • 3 p.m. ET
  • 2 p.m. CT
  • 1 p.m. MT
  • 12 p.m. PT

Fecha, hora y dónde ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26

  • Día: Domingo 10 de mayo 2026
  • Evento: Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26
  • Partido: FC Barcelonavs. Real Madrid
  • Hora: 21:00 peninsular
  • TV: Movistar LaLiga TV, Movistar Plus, ESPN 2, ESPN App, SKY Sports, DIRECTV Sports, entre otros
  • Estadio: Spotify Camp No
  • Lugar: Barcelona, Cataluña (España)
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

