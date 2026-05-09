FC Barcelona y Real Madrid vuelven a captar todas las miradas de los aficionados del fútbol cuando protagonicen una nueva edición de El Clásico del balompié español. El encuentro se disputará sobre el césped del histórico estadio Spotify Camp Nou de Barcelona desde este domingo 20 de mayo, a partir de las 21:00 horas en horario peninsular (3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT), por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025-26. Si quieres saber en qué canal lo pasan y cuáles son las opciones para verlo por streaming, aquí te dejamos las señales oficiales para seguir el partido en tu televisor, celular, tablet o PC, según el país en el que te encuentres.
En España, el duelo FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26 se podrá seguir a través de Movistar Plus (dial 7), Movistar+ LaLiga (dial 54), Movistar+ LaLiga 2 (dial 57 con multicámara), Movistar+ #Vamos 2 (dial 51) y Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440). Además, Orange TV tendrá disponible la transmisión mediante Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107), Movistar LaLiga TV (dial 110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111) y Movistar LaLiga TV 2 (dial 112).
En Estados Unidos y Puerto Rico, el FC Barcelona-Real Madrid se verá por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN Select y la app de ESPN. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la cobertura estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus.
Por su parte, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán ver el FC Barcelona ante Real Madrid en vivo por los canales 610 SD y 1610 HD de DIRECTV Sports (DSports) y también a través de DirecTV Go (DGO).
En Bolivia y Paraguay, el partido FC Barcelona vs. Real Madrid estará disponible por TiGo Sports.
¿En qué canal se transmite el clásico Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV, Orange TV Libre (Fútbol 1) y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|13:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Colombia
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Ecuador
|14:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Canadá
|15:00
|fuboTV
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Panamá
|14:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|15:00
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|Rep. Dominicana
|15:00
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Bolivia
|15:00
|TiGo Sports
|Chile
|15:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Paraguay
|15:00
|TiGo Sports
|Uruguay
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Argentina
|16:00
|DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO)
|Brasil
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|20:00
|TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
|Alemania
|21:00
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|21:00
|L’Équipe Live Foot
¿A qué hora inicia el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?
Horarios en el mundo
Fecha, hora y dónde ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26
