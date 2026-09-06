La Leagues Cup 2026 ya conoce a los dos equipos que disputarán el título: Monterrey y Toluca protagonizarán una final mexicana tras superar dos semifinales de máxima tensión. El partido se juega hoy, domingo 6 de septiembre a partir de las 7:15 pm (MEX), 8:15 pm (PER/EU/COL), 9:15 pm (ET), 10:15 pm (ARG/URU) en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas . ¿Quieres ver la final del partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online; además de horarios por región, para seguir la cobertura en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Rayados selló su clasificación luego de imponerse al América en una dramática tanda de penales, mientras que los Diablos Rojos vencieron a León para asegurar su presencia en la definición. El duelo Monterrey vs. Toluca definirá al nuevo campeón de la Leagues Cup y concentra la atención del fútbol mexicano por el peso de ambos clubes, su actualidad competitiva y la posibilidad de conquistar uno de los trofeos internacionales más relevantes del calendario regional.

Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se juega este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. El inicio está programado para las 19:15 de Ciudad de México y Perú, 20:15 ET de Estados Unidos y 21:15 de Argentina/Chile.

País / territorio TV abierta TV de cable Streaming online Disponibilidad confirmada México Imagen TV

(Canal 3.1 / señal de Imagen Televisión) No se ha confirmado una señal de cable específica para la final Apple TV Imagen TV transmitirá el partido en señal abierta; Apple TV lo emitirá online. Estados Unidos Univision No se ha confirmado una señal de cable específica para la final Apple TV Univision tendrá la señal lineal en español; Apple TV ofrece la transmisión por streaming. Puerto Rico No confirmada No confirmada Apple TV Acceso mediante la distribución global de Apple TV. Canadá No confirmada No confirmada para la final Apple TV Apple TV es la vía garantizada para seguir el encuentro; aunque TSN/RDS son socios del torneo, no figuran confirmados específicamente para esta final. Perú No confirmada No confirmada Apple TV Apple TV transmite todos los partidos de Leagues Cup en más de 100 países y regiones. Colombia No confirmada No confirmada Apple TV Disponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo. Ecuador No confirmada No confirmada Apple TV Disponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo. Chile No confirmada No confirmada Apple TV Disponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo. Argentina No confirmada No confirmada Apple TV Disponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela No confirmada No confirmada Apple TV Disponible a través de Apple TV como señal global de Leagues Cup. Centroamérica y República Dominicana No confirmada No confirmada Apple TV Disponible mediante Apple TV, sujeto a que la cuenta y el servicio estén habilitados en cada mercado. Resto del mundo No confirmada No confirmada Apple TV Apple TV es el distribuidor global oficial de toda la Leagues Cup 2026 en más de 100 países y regiones.

México: la alternativa sin suscripción es Imagen TV . La señal abierta emitirá la final; es la opción más directa para audiencia mexicana.

la alternativa sin suscripción es . La señal abierta emitirá la final; es la opción más directa para audiencia mexicana. Estados Unidos: el partido se verá por Univision en televisión y por Apple TV en línea. La transmisión de Univision está planteada como cobertura en español.

el partido se verá por en televisión y por en línea. La transmisión de Univision está planteada como cobertura en español. Perú y el resto de Sudamérica: hasta la información oficial disponible, Apple TV es la única plataforma confirmada para seguir el Toluca vs. Monterrey en vivo. No hay una señal abierta o de cable regional anunciada para la final

hasta la información oficial disponible, es la única plataforma confirmada para seguir el Toluca vs. Monterrey en vivo. No hay una señal abierta o de cable regional anunciada para la final Apple TV es la cobertura universal: el torneo confirmó que todos los encuentros, incluida esta final, se distribuyen globalmente por Apple TV. Conviene comprobar con anticipación si el acceso requiere una suscripción o paquete deportivo adicional según el país.

¿A qué hora se juega la la final Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup?

La final de la Leagues Cup 2026, Toluca vs. Monterrey, se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El inicio está programado para las 19:15 horas de Ciudad de México.

País o región Hora del partido México — CDMX, Toluca, Monterrey 19:15 México — Tijuana 18:15 México — Hermosillo / Sonora 18:15 Estados Unidos — Houston / Centro (CT) 20:15 Estados Unidos — Este (ET): Miami, Nueva York 21:15 Estados Unidos — Montaña (MT): Denver 19:15 Estados Unidos — Pacífico (PT): Los Ángeles 18:15 Perú 20:15 Colombia 20:15 Ecuador 20:15 Venezuela 21:15 Bolivia 21:15 Chile — Santiago 22:15 Argentina 22:15 Uruguay 22:15 Paraguay 22:15 Brasil 22:15

Para la audiencia de Perú , el partido comienza a las 8:15 p. m. del domingo. Es la misma hora que en Colombia y Ecuador continental, y coincide con el horario local de Houston.

, el partido comienza a las del domingo. Es la misma hora que en Colombia y Ecuador continental, y coincide con el horario local de Houston. En México , la final arranca a las 7:15 p. m. en Ciudad de México, Toluca y Monterrey. En Tijuana y Sonora será a las 6:15 p. m.

, la final arranca a las en Ciudad de México, Toluca y Monterrey. En Tijuana y Sonora será a las El público de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y las principales ciudades de Brasil podrá verla desde las 10:15 p. m.

En España, el encuentro ya se disputará durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, a las 3:15 a. m. en la península.