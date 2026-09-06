La Leagues Cup 2026, torneo regional de mediados de verano que enfrenta 18 equipos seleccionados de la Liga MX y todos los de la MLS, culmina con su primera final mexicana entre Toluca y Monterrey en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos), este domingo 6 de septiembre, a partir de las 19:15 horas Tiempo del Centro / 9:15 pm ET / 6:15 pm PT . Si estás en el territorio mexicano, podrás seguir la cobertura en vivo del partido Toluca vs. Monterrey a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada instante del encuentro desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

Toluca FC y CF Monterrey se verán las caras en la gran final de la Leagues Cup 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Gestión Mix

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Dónde ver por TV y Online la final entre Toluca FC vs. CF Monterrey por la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Gestión Mix)

Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026: lo que debes saber del partido

Horario : 19:15 horas (CDMX)

: 19:15 horas (CDMX) Fecha : Domingo, 6 de septiembre de 2026

: Domingo, 6 de septiembre de 2026 TV : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Estadio : Shell Energy Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)