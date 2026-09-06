Señal de TUDN para ver la final Toluca vs. Monterrey, este domingo 6 de septiembre, por la Leagues Cup 2026. Mira la transmisión minuto a minuto del juego. (Fotos: @tolucafc / @rayados / Composición Gestión Mix)
Señal de TUDN para ver la final Toluca vs. Monterrey, este domingo 6 de septiembre, por la Leagues Cup 2026. Mira la transmisión minuto a minuto del juego. (Fotos: @tolucafc / @rayados / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

El Estadio Nemesio Diez promete ser un ‘infierno’ para los Rayados, cuando este domingo 6 de septiembre sea el escenario de la gran final de la Leagues Cup 2026. Por la señal de TUDN desde las 19:15 horas, no te pierdas el juego de Toluca vs. Monterrey minuto a minuto. Toluca será local debido a que contó con una mejor diferencia de puntos a lo largo del torneo. Cabe señalar que en caso de empate en tiempo regular, todo se definirá en la tanda de penales y no hay tiempo extra.

Transmisión de TUDN para ver Toluca vs. Monterrey, este domingo 6 de septiembre, por la gran final de la Leagues Cup 2026 desde el Estadio Nemesio Diez. (Fotos: @tolucafc / @rayados / Composición El Comercio MAG)
Transmisión de TUDN para ver Toluca vs. Monterrey, este domingo 6 de septiembre, por la gran final de la Leagues Cup 2026 desde el Estadio Nemesio Diez. (Fotos: @tolucafc / @rayados / Composición El Comercio MAG)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Toluca vs. Monterrey por final de Leagues Cup 2026

DetalleInformación
PartidoToluca vs. Monterrey
CompeticiónFinal Leagues Cup 2026
FechaSábado 6 de septiembre de 2026
Horario19:15 horas del Centro de México
TelevisiónTUDN
StreamingViX
EstadioNemesio Diez
CiudadToluca, Estado de México
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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