El Estadio Nemesio Diez promete ser un ‘infierno’ para los Rayados, cuando este domingo 6 de septiembre sea el escenario de la gran final de la Leagues Cup 2026. Por la señal de TUDN desde las 19:15 horas, no te pierdas el juego de Toluca vs. Monterrey minuto a minuto. Toluca será local debido a que contó con una mejor diferencia de puntos a lo largo del torneo. Cabe señalar que en caso de empate en tiempo regular, todo se definirá en la tanda de penales y no hay tiempo extra.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Monterrey en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Toluca vs. Monterrey por final de Leagues Cup 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Toluca vs. Monterrey
|Competición
|Final Leagues Cup 2026
|Fecha
|Sábado 6 de septiembre de 2026
|Horario
|19:15 horas del Centro de México
|Televisión
|TUDN
|Streaming
|ViX
|Estadio
|Nemesio Diez
|Ciudad
|Toluca, Estado de México