Una final 100% mexicana será la que se vivirá este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, cuyas gradas se teñirán con los colores de los jerseys de Deportivo Toluca FC y Club de Fútbol Pachuca cuando se enfrenten por el título de la Leagues Cup 2026. Aparte del codiciado trofeo, los dos equipos ya tienen asegurados su boleto directo a los dieciseisavos de final de la edición 2027 de la Concacaf Champions Cup.

Los Diablos Rojos sellaron su pase a la definición por el campeonato anual que enfrenta a todos los clubes de la MLS contra 16 equipos seleccionados d ela Liga MX tras imponerse con autoridad por 2-0 al León FC en las semifinales celebradas en el mismo recinto de Houston. Con anotaciones de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, la escuadra dirigida por Antonio “El Turco” Mohamed demostró solidez defensiva y contundencia de cara al arco rival.

Los Rayados dirigidos por el técnico Matías Almeyda, por su parte, sufrieron hasta el último segundo frente al Club América en una eliminatoria vibrante que finalizó 2-2 en el tiempo regular. Diego Rossi y Lucas Ocampos (vía penal) marcaron para el combinado albiazul, que posteriormente selló su clasificación al imponerse 5-4 en la tanda de penales tras una ejecución perfecta.

Imagen TV transmite desde México la gran final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey?

Los horarios del partido entre América y Monterrey que se realizará este domingo 6 de septiembre por la gran final de la Leagues Cup 2026.

País Horarios México 19:15 Guatemala 19:15 El Salvador 19:15 Honduras 19:15 Nicaragua 19:15 Costa Rica 19:15 Panamá 20:15 Perú 20:15 Colombia 20:15 Ecuador 20:15 Chile 21:15 Venezuela 21:15 Bolivia 21:15 Argentina 22:15 Uruguay 22:15 Paraguay 22:15 Brasil 22:15

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey en México?

En México, el pitazo inicial del partido Toluca vs. Monterrey será a las 7:15 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX). Como se sabe, el compromiso se realizará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey en Estados Unidos?

En Estados Unidos, estos son los horarios del partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 según tu zona horaria.

Pacífico (PT): 6:15 PM

Tiempo de la Montaña (MT): 7:15 PM

Tiempo del Centro (CT): 8:15 PM

Tiempo del Este (ET): 9:15 PM

Toluca FC y CF Monterrey medirán fuerzas en el césped del Shell Energy Stadium de Houston por el título de la Leagues Cup 2026. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey en México?

La transmisión del partido entre América y Monterrey en México será única y exclusivamente por Imagen TV. Por streaming puedes seguir el duelo por Apple TV (MLS Season Pass).

¿Qué canal transmite Toluca vs. Monterrey EN VIVO?

Este domingo 6 de septiembre se podrá ver el partido Toluca vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass