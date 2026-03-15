¡La espera terminó y el diamante del loanDepot park de Miami está que arde! Si buscas cómo mirar República Dominicana vs. Team USA EN VIVO, puedes seguir la acción minuto a minuto este domingo 15 de marzo a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT a través de señal abierta por Coral 39 y en streaming legal a través de la plataforma oficial Béisbol Play Online. Esta semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es el duelo que toda la comunidad hispana en Estados Unidos estaba esperando, donde el “Plátano Power” se mide al vigente campeón por un pase directo a la gran final del martes. No te pierdas ni un solo lanzamiento de este choque de titanes que define el orgullo caribeño.

Team USA llega a esta instancia tras un camino lleno de retos, superando a rivales como México y Canadá, pero mostrando grietas tras su derrota ante Italia en la fase de grupos. Por su parte, la escuadra quisqueyana busca aprovechar esa falta de solidez estadounidense para imponer su ritmo y asegurar su lugar en el juego por el campeonato.

La clave para Estados Unidos será demostrar que han aprendido de sus errores previos, mientras que para los dominicanos, la agresividad en las bases será fundamental. Con estrellas de la MLB en ambos bandos, la calidad del juego está garantizada.

Este enfrentamiento no es solo un juego, es una batalla por la supremacía del béisbol mundial en el loanDepot park. Estados Unidos ha lucido peligroso pero vulnerable, lo que convierte a esta semifinal en una verdadera “fábrica de úlceras” para los nervios de los aficionados. República Dominicana tiene la oportunidad histórica de cobrar revancha y silenciar a la grada local con su ofensiva explosiva.

¿Cómo mirar Coral 39 EN VIVO AHORA, juego de República Dominicana (RD) vs. Team USA por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Para ver Coral 39 en vivo desde la República Dominicana, tienes varias opciones dependiendo de si prefieres televisión tradicional o plataformas digitales :

Televisión Abierta y Cable Opciones en Línea y Streaming Señal Abierta: Puedes sintonizarlo de forma gratuita a través de la señal UHF en el Canal 39 o mediante la señal digital ATSC en el Canal 39.1. Sitio Web Oficial: El canal suele ofrecer una sección de transmisión en su portal oficial dentro de la red de Telesistema 11. Sistemas de Cable: Coral 39 está incluido en la mayoría de las parrillas de programación de los proveedores de cable locales en el país. Aplicaciones Móviles: Existen aplicaciones en Google Play Store que agrupan diversos canales dominicanos, incluyendo Coral 39, para verlos desde el celular.

¿Cómo ver el partido República Dominicana (RD) vs. Team USA por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en RD?

El juego República Dominicana vs. Team USA por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se podrá ver en TV abierta por Coral 39 en RD, y online por Disney+ y Béisbol Play (este último de pago).

TV abierta (Grupo de Medios Panorama) Streaming oficial VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39.​ Página web de VTV Canal 32 (transmisión online para RD), Béisbol Play (requiere registrarse y comprar un pase) y Disney+ (en Latinoamérica, incluyendo RD).

Datos clave del partido República Dominicana (RD) vs. Team USA por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Torneo: Clásico Mundial de Béisbol 2026.​

Fase: Semifinales.

Partido: República Dominicana vs. Team USA.

Sede: loanDepot park, Miami.​

Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026.

Hora: 8:00 p.m. ET y hora de Santo Domingo (6:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX).​