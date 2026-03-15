César Quispe Alcócer
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Este domingo 15 de marzo hay un gran juego por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del República Dominicana – Team USA, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.

El República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)
El República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el República Dominicana – Team USA en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 15 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el República Dominicana - Team USA?

Este domingo 15 de marzo se podrá ver el República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi
  • República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
  • México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus
  • Puerto Rico: WAPA Deportes
  • Cuba: Tele Rebelde
  • Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
  • Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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