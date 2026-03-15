Este domingo 15 de marzo hay un gran juego por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del República Dominicana – Team USA, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el República Dominicana – Team USA en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 15 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el República Dominicana - Team USA?
Este domingo 15 de marzo se podrá ver el República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi
- República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
- México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus
- Puerto Rico: WAPA Deportes
- Cuba: Tele Rebelde
- Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
- Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+