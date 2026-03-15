Este domingo 15 de marzo hay un gran juego por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del República Dominicana – Team USA, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.

El República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete emocionar a muchas personas. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el República Dominicana – Team USA en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 15 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

N i caragua: 6:00 pm

caragua: 6:00 pm Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el República Dominicana - Team USA?

Este domingo 15 de marzo se podrá ver el República Dominicana - Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 2), FOX Deportes, FOX Sports App, Fubo TV y Tubi

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

México: Canal 5, Canal 11, ViX Premium, TUDN, ESPN y Disney Plus

Puerto Rico: WAPA Deportes

Cuba: Tele Rebelde

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+